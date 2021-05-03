В 4-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Оливер и Аника решают во что бы то ни стало выяснить, кто их настоящий отец. Однако расследование поворачивается в неожиданном направлении из-за незваного гостя и приглашения в летнюю школу. Дженни решает согласиться и начинает собирать вещи, а Аника присоединяется к приемной сестре. Но им предстоит пройти трудное испытание на посвящение от мисс Лукас. Загадочный игрушечный кролик с неопознанным устройством внутри добавляет масла в огонь. Оливер, Жасмин и Эви отправляются под прикрытием на звездную автограф-сессию в надежде узнать имена своих биологических родителей.