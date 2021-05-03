Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hunter Street 2017 - 2021, season 4

Hunter Street season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Hunter Street Seasons Season 4

Hunter Street 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 3 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Hunter Street" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Оливер и Аника решают во что бы то ни стало выяснить, кто их настоящий отец. Однако расследование поворачивается в неожиданном направлении из-за незваного гостя и приглашения в летнюю школу. Дженни решает согласиться и начинает собирать вещи, а Аника присоединяется к приемной сестре. Но им предстоит пройти трудное испытание на посвящение от мисс Лукас. Загадочный игрушечный кролик с неопознанным устройством внутри добавляет масла в огонь. Оливер, Жасмин и Эви отправляются под прикрытием на звездную автограф-сессию в надежде узнать имена своих биологических родителей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Hunter Street" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
An Unexpected Guest
Season 4 Episode 1
3 May 2021
Babies, Bunnies and Beards
Season 4 Episode 2
4 May 2021
Sally Hunter
Season 4 Episode 3
5 May 2021
Quantum Problems and Dead Ends
Season 4 Episode 4
6 May 2021
House Arrest
Season 4 Episode 5
7 May 2021
The Intruder
Season 4 Episode 6
10 May 2021
Mind Games
Season 4 Episode 7
11 May 2021
Break-in
Season 4 Episode 8
12 May 2021
Relatively Speaking
Season 4 Episode 9
13 May 2021
Enemies Within
Season 4 Episode 10
14 May 2021
Badika
Season 4 Episode 11
17 May 2021
Operation Rockabye
Season 4 Episode 12
18 May 2021
Sleepwalkers
Season 4 Episode 13
19 May 2021
Saving Anika
Season 4 Episode 14
20 May 2021
I Spy
Season 4 Episode 15
21 May 2021
Hologram: Unlocked
Season 4 Episode 16
24 May 2021
The Missing Piece
Season 4 Episode 17
25 May 2021
Testing Times
Season 4 Episode 18
26 May 2021
Brainwooshed
Season 4 Episode 19
27 May 2021
Showdown
Season 4 Episode 20
28 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more