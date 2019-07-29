Menu
Hunter Street 2017 - 2021 season 3

Season premiere 29 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 30
Runtime 11 hours 0 minute
"Hunter Street" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Анике присылают необычный подарок на день рождения – миниатюрную пирамидку, завернутую в разорванную карту сокровищ. Сэл обнаруживает, что этот предмет как-то связан с давно потерянным сокровищем ацтеков, а заодно – с древним проклятием. Новая тайна с головой затягивает юных детективов. Тем временем Хантеры отправляются на семейный пикник в лес. Но игра в охотников за сокровищами выходит из-под контроля, когда ребята обнаруживают в глуши заброшенный домик, хранящий множество секретов. Приближающаяся буря и сломанный автомобиль заставляют их там задержаться.

The Birthday Gift
Season 3 Episode 1
29 July 2019
Strange House
Season 3 Episode 2
30 July 2019
The Storm
Season 3 Episode 3
31 July 2019
Jake's Curse
Season 3 Episode 4
1 August 2019
Lost in the Woods
Season 3 Episode 5
2 August 2019
Oliver
Season 3 Episode 6
5 August 2019
The Code
Season 3 Episode 7
6 August 2019
Remedies and Riddles
Season 3 Episode 8
7 August 2019
Curse or Cure?
Season 3 Episode 9
8 August 2019
The Second Stone
Season 3 Episode 10
9 August 2019
Return to Hunter Street
Season 3 Episode 11
12 August 2019
Mr. Bear
Season 3 Episode 12
13 August 2019
Rex to the Rescue
Season 3 Episode 13
14 August 2019
Secret Signs
Season 3 Episode 14
15 August 2019
Evil Narikoa
Season 3 Episode 15
16 August 2019
Siblings
Season 3 Episode 16
9 September 2019
What Hides Beneath
Season 3 Episode 17
10 September 2019
The Butterfly Sun
Season 3 Episode 18
11 September 2019
Appeals
Season 3 Episode 19
12 September 2019
Trapped
Season 3 Episode 20
13 September 2019
Escape
Season 3 Episode 21
16 September 2019
Moms
Season 3 Episode 22
17 September 2019
Swamped
Season 3 Episode 23
18 September 2019
Truth and Lies
Season 3 Episode 24
19 September 2019
The Final Riddle?
Season 3 Episode 25
20 September 2019
Revelations
Season 3 Episode 26
23 September 2019
Not Quite X Marks the Spot
Season 3 Episode 27
24 September 2019
Tricky Times
Season 3 Episode 28
25 September 2019
The Pyramid
Season 3 Episode 29
26 September 2019
Eclipse
Season 3 Episode 30
27 September 2019
