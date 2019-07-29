В 3-м сезоне сериала «Хантер Стрит» Анике присылают необычный подарок на день рождения – миниатюрную пирамидку, завернутую в разорванную карту сокровищ. Сэл обнаруживает, что этот предмет как-то связан с давно потерянным сокровищем ацтеков, а заодно – с древним проклятием. Новая тайна с головой затягивает юных детективов. Тем временем Хантеры отправляются на семейный пикник в лес. Но игра в охотников за сокровищами выходит из-под контроля, когда ребята обнаруживают в глуши заброшенный домик, хранящий множество секретов. Приближающаяся буря и сломанный автомобиль заставляют их там задержаться.