Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hunter Street 2017 - 2021 season 1

Hunter Street season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hunter Street Seasons Season 1

Hunter Street 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Hunter Street" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Хантер Стрит» семейство Хантер не похоже на обычные американские ячейки общества. У Эрика и Кейт пятеро детей, причем все они приемные. Тесс, Аника, Сэл и Дэниел живут в этой семье уже несколько лет, а Макс – их новый брат, недавно перебравшийся в дом из сиротского приюта. Однако происходит непредвиденное: сразу же после его появления загадочным образом исчезают родители. Утром ребята думают, что Эрик и Кейт просто пораньше уехали на работу, но взрослые не возвращаются и к вечеру. На семейном совете подростки решают не обращаться в полицию, а начать поиски самостоятельно.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Hunter Street" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The New Hunter
Season 1 Episode 1
11 March 2017
Saganash
Season 1 Episode 2
13 March 2017
The Secret Room
Season 1 Episode 3
14 March 2017
Principal
Season 1 Episode 4
15 March 2017
Rinus
Season 1 Episode 5
16 March 2017
The Key
Season 1 Episode 6
20 March 2017
The Blue Diamond
Season 1 Episode 7
21 March 2017
MGP
Season 1 Episode 8
22 March 2017
Aunt Hedwig & Uncle Eugene
Season 1 Episode 9
23 March 2017
Contact
Season 1 Episode 10
24 March 2017
The Relatives
Season 1 Episode 11
27 March 2017
The Red Diamond
Season 1 Episode 12
28 March 2017
Cassandra's Map
Season 1 Episode 13
29 March 2017
Anika's Birthday
Season 1 Episode 14
30 March 2017
The Maze
Season 1 Episode 15
31 March 2017
Undercover
Season 1 Episode 16
3 April 2017
Sophie
Season 1 Episode 17
4 April 2017
Bruhl
Season 1 Episode 18
5 April 2017
Almost Back
Season 1 Episode 19
6 April 2017
The Deed
Season 1 Episode 20
7 April 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more