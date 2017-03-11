В 1-м сезоне сериала «Хантер Стрит» семейство Хантер не похоже на обычные американские ячейки общества. У Эрика и Кейт пятеро детей, причем все они приемные. Тесс, Аника, Сэл и Дэниел живут в этой семье уже несколько лет, а Макс – их новый брат, недавно перебравшийся в дом из сиротского приюта. Однако происходит непредвиденное: сразу же после его появления загадочным образом исчезают родители. Утром ребята думают, что Эрик и Кейт просто пораньше уехали на работу, но взрослые не возвращаются и к вечеру. На семейном совете подростки решают не обращаться в полицию, а начать поиски самостоятельно.