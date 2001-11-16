В 3-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстеру надоедает, что он постоянно портит свои вещи из-за того, что проливает на себя что-нибудь. Чтобы справиться с этой ситуацией, гениальный ребенок придумывает спутник для стиральной машины, который способен вытирать любые пятна. Но ситуация выходит из-под контроля, когда спутник начинает удалять не только пятна. Затем Декстер хочет выяснить, что отец подарит ему на день рождения, поэтому он создает изобретение, способное распознавать мысли. Но это изобретение имеет неприятные последствия, поскольку в скором времени выясняется, что все окружающие теперь имеют возможность читать мысли самого Декстера.