Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dexter's Laboratory 1996 - 2003 season 3

Dexter's Laboratory season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dexter's Laboratory Seasons Season 3

Dexter's Laboratory 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 November 2001
Production year 2001
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Dexter's Laboratory" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстеру надоедает, что он постоянно портит свои вещи из-за того, что проливает на себя что-нибудь. Чтобы справиться с этой ситуацией, гениальный ребенок придумывает спутник для стиральной машины, который способен вытирать любые пятна. Но ситуация выходит из-под контроля, когда спутник начинает удалять не только пятна. Затем Декстер хочет выяснить, что отец подарит ему на день рождения, поэтому он создает изобретение, способное распознавать мысли. Но это изобретение имеет неприятные последствия, поскольку в скором времени выясняется, что все окружающие теперь имеют возможность читать мысли самого Декстера.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Dexter's Laboratory" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Streaky Clean/A Dad Cartoon/Sole Brother
Season 3 Episode 1
16 November 2001
Mind Over Chatter/A Quakor Cartoon/Momdark
Season 3 Episode 2
16 November 2001
Copping an Aptitude/A Failed Lab Experiment/The Grand-Daddy of All Inventions
Season 3 Episode 3
30 November 2001
Poppa Wheely/A Mom Cartoon/The Mock Side of the Moon
Season 3 Episode 4
18 January 2002
If Memory Serves/A Mandark Cartoon/Tele Trauma
Season 3 Episode 5
22 February 2002
A Boy Named Sue/Lab on the Run
Season 3 Episode 6
29 March 2002
Dos Boot/A Dee Dee Cartoon/Would You Like That In The Can
Season 3 Episode 7
7 June 2002
That Magic Moment/A Silent Cartoon/Opposites Attract
Season 3 Episode 8
14 June 2002
Comic Relief/A Third Dad Cartoon/RoboDexo 3000
Season 3 Episode 9
21 June 2002
Glove at First Sight/A Mom & Dad Cartoon/Smells Like Victory
Season 3 Episode 10
28 June 2002
Oh, Brother?/Another Dad Cartoon/Bar Exam
Season 3 Episode 11
5 July 2002
Jeepers, Creepers, Where is Peepers?/Go, Dexter Family, Go!
Season 3 Episode 12
12 July 2002
Scare Tactics/A Mom Cartoon/My Dad vs. Your Dad
Season 3 Episode 13
20 September 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more