Dexter's Laboratory 1996 - 2003 season 1

Dexter's Laboratory season 1 poster
Dexter's Laboratory 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 1996
Production year 1996
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Dexter's Laboratory" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» события разворачиваются в небольшом американском городке, где находится дом главного героя — Декстера. Декстер — мальчик-гений, который ходит в школу и живет с родителями. Отец, мать и сестра Ди-Ди привыкли к тому, что в их семье воспитывается феноменально умный ребенок. Главный герой создал секретную лабораторию огромных размеров. Часть помещения располагается под землей. Чаще всего все приключения Декстера начинаются именно в лаборатории, где он проводит свои опыты и научные исследования. Там происходят самые самые забавные и невероятные ситуации.

"Dexter's Laboratory" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Dee Deemensional - Dial M For Monkey: Magmanamus - Maternal Combat
Season 1 Episode 1
28 April 1996
Dexter Dodgeball - Dial M For Monkey: Rasslor - Dexter's Assistant
Season 1 Episode 2
5 May 1996
Dexter's Rival - Dial M For Monkey: Simion - Old Man Dexter
Season 1 Episode 3
12 May 1996
Double Trouble - Dial M For Monkey: Barbequor - Dexter's Laboratory(Changes)
Season 1 Episode 4
19 May 1996
Jurassic Pooch - Dial M For Monkey: Orgon Grindor - Dimwit Dexter
Season 1 Episode 5
26 May 1996
Dee Dee's Room - Dial M For Monkey: Huntor - The Big Sister
Season 1 Episode 6
2 June 1996
Star Spangled Sidekicks - The Justice Friends: TV Super Pals - Game Over
Season 1 Episode 7
20 November 1996
Babysitter Blues - The Justice Friends: Valhallen's Room - Dream Machine
Season 1 Episode 8
27 November 1996
Dollhouse Drama - The Justice Friends: Krunk's Date - The Big Cheese
Season 1 Episode 9
4 December 1996
Way of the Dee Dee - The Justice Friends: Say Uncle Sam - Tribe Called Girl
Season 1 Episode 10
11 December 1996
Spacecase - The Justice Friends: Ratman - Dexter's Debt
Season 1 Episode 11
18 December 1996
Dexter's Rival - The Justice Friends: Bee Where - Mandarker
Season 1 Episode 12
25 December 1996
Inflata Dee Dee - The Justice Friends: Can't Nap - Monstory
Season 1 Episode 13
1 January 1997
