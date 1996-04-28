В 1-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» события разворачиваются в небольшом американском городке, где находится дом главного героя — Декстера. Декстер — мальчик-гений, который ходит в школу и живет с родителями. Отец, мать и сестра Ди-Ди привыкли к тому, что в их семье воспитывается феноменально умный ребенок. Главный герой создал секретную лабораторию огромных размеров. Часть помещения располагается под землей. Чаще всего все приключения Декстера начинаются именно в лаборатории, где он проводит свои опыты и научные исследования. Там происходят самые самые забавные и невероятные ситуации.