Dexter's Laboratory 1996 - 2003 season 2

Dexter's Laboratory season 2 poster
Dexter's Laboratory 6+
Season premiere 16 July 1997
Production year 1997
Number of episodes 39
Runtime 14 hours 18 minutes
"Dexter's Laboratory" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстер создает новое изобретение, чтобы взять под контроль характер своей сестры, из-за ее глупых выходок и сама девочка, и Декстер становятся слишком вежливыми. В то же время лабораторным методом появляются грубые и злые аналоги ребят, которые учиняют беспредел. Теперь вежливым Декстеру и Ди-Ди предстоит найти способ избавиться от своих невоспитанных клонов до того, как создадут много неприятностей. Затем Декстер решает подражать своему герою Хэнку и отращивает бороду. Кроме того, Декстер проводит эксперимент по пересадке мозга, который выходит из-под контроля.

"Dexter's Laboratory" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Beard to Be Feared/Quackor the Fowl/Ant Pants
Season 2 Episode 1
16 July 1997
Mom and Jerry/Chubby Cheese/That Crazy Robot
Season 2 Episode 2
23 July 1997
D & DD/Hamhocks and Armlocks
Season 2 Episode 3
30 July 1997
Hunger Strikes/The Koos is Loose/Morning Stretch
Season 2 Episode 4
6 August 1997
Dee Dee Locks and the Ness Monster/Backfire/Book 'Em
Season 2 Episode 5
13 August 1997
Sister's Got a Brand New Bag/Shoo, Shoe Gnomes/Lab of the Lost
Season 2 Episode 6
20 August 1997
Labels/Game Show/Fantastic Boyage
Season 2 Episode 7
27 August 1997
Filet of Soul/Golden Diskette
Season 2 Episode 8
3 September 1997
Snowdown/ *figure not included/Mock 5
Season 2 Episode 9
10 September 1997
Ewww That's Growth/Nuclear Confusion/Germ Warfare
Season 2 Episode 10
17 September 1997
A Hard Day's Day/Road Rash/Ocean Commotion
Season 2 Episode 11
24 September 1997
The Bus Boy/The Justice Friends: Things That Go Bonk in the Night/Ol' McDexter
Season 2 Episode 12
1 October 1997
Sassy Come Home/Photo Finish
Season 2 Episode 13
8 October 1997
Star Check Unconventional/Dexter is Dirty/Ice Cream Scream
Season 2 Episode 14
15 October 1997
Decode of Honor/World's Greatest Mom/Ultrajerk 2000
Season 2 Episode 15
22 October 1997
Techno Turtle/Surprise!/Got Your Goat
Season 2 Episode 16
29 October 1997
Dee Dee Be Deep/911/Down in the Dumps
Season 2 Episode 17
5 November 1997
Unfortunate Cookie/The Muffin King
Season 2 Episode 18
12 November 1997
Picture Day/Now That's a Stretch/Dexter Detention
Season 2 Episode 19
19 November 1997
Don't Be a Baby/Dial M for Monkey: Peltra/G.I.R.L. Squad
Season 2 Episode 20
26 November 1997
Sports-a-Poppin'/Koos a la Goop a Goop/Project Dee Dee
Season 2 Episode 21
3 December 1997
Topped Off/Dee Dee's Tail/No Power Trip
Season 2 Episode 22
14 January 1998
Sister Mom/The Laughing
Season 2 Episode 23
21 January 1998
Dexter's Lab: A Story/Coupon for Craziness/Better Off Wet
Season 2 Episode 24
28 January 1998
Critical Gas/Let's Save the World You Jerk!/Average Joe
Season 2 Episode 25
4 February 1998
Rushmore Rumble/A Boy and His Bug/You Vegetabelieve It!
Season 2 Episode 26
11 February 1998
Aye Aye Eyes/Dee Dee and the Man
Season 2 Episode 27
18 February 1998
Old Flame/Don't Be a Hero/My Favorite Martian
Season 2 Episode 28
25 February 1998
Paper Route Bout/The Old Switcharooms/Trick or Treehouse
Season 2 Episode 29
4 March 1998
Quiet Riot/Accent You Hate/Catch of the Day
Season 2 Episode 30
11 March 1998
Dad is Disturbed/Framed/That's Using Your Head
Season 2 Episode 31
18 March 1998
DiM/Just an Old Fashioned Lab Song.../Repairanoid
Season 2 Episode 32
25 March 1998
Sdrawkcab/The Continuum of Cartoon Fools/Sun, Surf, and Science
Season 2 Episode 33
1 April 1998
Big Bots/Gooey Aliens That Control Your Mind/Misplaced in Space
Season 2 Episode 34
8 April 1998
Dee Dee's Rival/Pslightly Psycho/Game for a Game
Season 2 Episode 35
15 April 1998
Blackfoot and Slim/Trapped with a Vengeance/The Parrot Trap
Season 2 Episode 36
22 April 1998
Dexter and Computress Get Mandark!/The Justice Friends: Pain in the Mouth/Dexter Vs. Santa's Claws
Season 2 Episode 37
29 April 1998
Dyno-Might/LABretto
Season 2 Episode 38
6 May 1998
Last But Not Beast
Season 2 Episode 39
15 June 1998
