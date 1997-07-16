Во 2-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстер создает новое изобретение, чтобы взять под контроль характер своей сестры, из-за ее глупых выходок и сама девочка, и Декстер становятся слишком вежливыми. В то же время лабораторным методом появляются грубые и злые аналоги ребят, которые учиняют беспредел. Теперь вежливым Декстеру и Ди-Ди предстоит найти способ избавиться от своих невоспитанных клонов до того, как создадут много неприятностей. Затем Декстер решает подражать своему герою Хэнку и отращивает бороду. Кроме того, Декстер проводит эксперимент по пересадке мозга, который выходит из-под контроля.