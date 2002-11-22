В 4-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» сестра главного героя приводит домой мальчика, чтобы познакомить его со своей семьей. Оказывается, что гость Ди-Ди не только привлекателен внешне, но и весьма умен. Спустя некоторое время Декстер начинает сражаться за внимание молодого человека вместе со своей сестрой. Затем Ди-Ди случайно закрывает лабораторию Декстера. Декстер похищает кабель для своего отца и становится суровым администратором местной библиотеки. Ди-Ди решает погадать на судьбу своего брата, и, к его большому удивлению, события, которые она предсказала, начинают происходить с ним в реальной жизни.