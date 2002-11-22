Menu
Russian
Dexter's Laboratory 1996 - 2003, season 4

Dexter's Laboratory
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 November 2002
Production year 2002
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Dexter's Laboratory" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» сестра главного героя приводит домой мальчика, чтобы познакомить его со своей семьей. Оказывается, что гость Ди-Ди не только привлекателен внешне, но и весьма умен. Спустя некоторое время Декстер начинает сражаться за внимание молодого человека вместе со своей сестрой. Затем Ди-Ди случайно закрывает лабораторию Декстера. Декстер похищает кабель для своего отца и становится суровым администратором местной библиотеки. Ди-Ди решает погадать на судьбу своего брата, и, к его большому удивлению, события, которые она предсказала, начинают происходить с ним в реальной жизни.

7.9 IMDb
"Dexter's Laboratory" season 4 list of episodes
Beau Tie/Remember Me/Overlabbing
Season 4 Episode 1
22 November 2002
Sis-Tem Error/Bad Cable Manners/Dexter's Library
Season 4 Episode 2
25 April 2003
The Scrying Game/Monstrosi-Dee Dee/Dad Man Walking
Season 4 Episode 3
2 May 2003
Dexter's Little Dilemma/Faux Chapeau/D2
Season 4 Episode 4
9 May 2003
Head Band/Stuffed Animal House/Used Ink
Season 4 Episode 5
16 May 2003
School Girl Crushed/Chess Mom/Father Knows Least
Season 4 Episode 6
23 May 2003
Dexter the Barbarian/Tuber Time/Sore Eyes
Season 4 Episode 7
30 May 2003
Babe Sitter/Mountain Mandark/2Geniuses 2Gether 4Ever
Season 4 Episode 8
5 September 2003
Height Unseen/Bygone Errors/Folly Calls
Season 4 Episode 9
12 September 2003
Voice Over/Blonde Leading the Blonde/Comic Stripper
Season 4 Episode 10
19 September 2003
Tee Party/Dexter's Wacky Races
Season 4 Episode 11
26 September 2003
The Lab of Tomorrow/Garage Sale/Chicken Scratch
Season 4 Episode 12
4 November 2003
They Got Chops/Poetic Injustice/Comedy of Feathers
Season 4 Episode 13
20 November 2003
