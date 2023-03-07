В 4-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», который вышел на британском телевидении в 2023 году, примут участие десять дизайнеров. Они новички в этой области, но небольшой опыт или даже его отсутствие не остановит их перед достижением главной цели. Призом проекта является контракт с дизайнерским бюро, который станет для победителя настоящим пропуском в профессию. В течение нескольких недель героям предстоит создавать проекты жилых и нежилых помещений, опираясь на предпочтения заказчиков. Готовые работы оценит знаменитое жюри, которое и определит, кто достоит награды.