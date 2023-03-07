Menu
Interior Design Masters with Alan Carr (2019), season 4

Interior Design Masters with Alan Carr season 4 poster
Interior Design Masters with Alan Carr

Interior Design Masters with Alan Carr
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Interior Design Masters with Alan Carr" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», который вышел на британском телевидении в 2023 году, примут участие десять дизайнеров. Они новички в этой области, но небольшой опыт или даже его отсутствие не остановит их перед достижением главной цели. Призом проекта является контракт с дизайнерским бюро, который станет для победителя настоящим пропуском в профессию. В течение нескольких недель героям предстоит создавать проекты жилых и нежилых помещений, опираясь на предпочтения заказчиков. Готовые работы оценит знаменитое жюри, которое и определит, кто достоит награды.

Interior Design Masters with Alan Carr List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 4 Episode 1
7 March 2023
Episode 2
Season 4 Episode 2
14 March 2023
Episode 3
Season 4 Episode 3
21 March 2023
Episode 4
Season 4 Episode 4
28 March 2023
Episode 5
Season 4 Episode 5
4 April 2023
Episode 6
Season 4 Episode 6
11 April 2023
Episode 7
Season 4 Episode 7
18 April 2023
Episode 8
Season 4 Episode 8
25 April 2023
TV series release schedule
