Interior Design Masters with Alan Carr (2019), season 3

Season premiere 9 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Interior Design Masters with Alan Carr" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» десять игроков сойдутся в настоящей битве за звание лучшего. Все участники – дизайнеры, не имеющие за плечами большого опыта в выбранном деле. Несмотря на это, они убеждены, что благодаря своему таланту могут выиграть главный приз – солидный контракт, который перевернет их жизнь с ног на голову. Каждую неделю им предстоит работа над очередным проектом, не похожим на предыдущие. Они будут разрабатывать дизайн помещений как в команде, так и индивидуально. Результат будет оценен судьями, являющимися настоящими экспертами дизайнерского дела.

Episode 1
Season 3 Episode 1
9 March 2022
Episode 2
Season 3 Episode 2
16 March 2022
Episode 3
Season 3 Episode 3
23 March 2022
Episode 4
Season 3 Episode 4
30 March 2022
Episode 5
Season 3 Episode 5
6 April 2022
Episode 6
Season 3 Episode 6
13 April 2022
Episode 7
Season 3 Episode 7
20 April 2022
Episode 8
Season 3 Episode 8
27 April 2022
