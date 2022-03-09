В 3-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» десять игроков сойдутся в настоящей битве за звание лучшего. Все участники – дизайнеры, не имеющие за плечами большого опыта в выбранном деле. Несмотря на это, они убеждены, что благодаря своему таланту могут выиграть главный приз – солидный контракт, который перевернет их жизнь с ног на голову. Каждую неделю им предстоит работа над очередным проектом, не похожим на предыдущие. Они будут разрабатывать дизайн помещений как в команде, так и индивидуально. Результат будет оценен судьями, являющимися настоящими экспертами дизайнерского дела.