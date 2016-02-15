Menu
El Ministerio del Tiempo 2015 - 2020 season 2

El Ministerio del Tiempo season 2 poster
El Ministerio del Tiempo 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"El Ministerio del Tiempo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Министерство времени» представителям учреждения предстоит расследовать случай, связанный с генетическим биоматериалом, извлеченным из гробницы Эль Сида. Образец ДНК не соответствует тому, что взят у молодого человека в 1053 году. Хулиану не позволяют присоединиться к своим коллегам из-за его недавнего возмутительного правонарушения. Тем временем полицейского по имени Пачино задерживают в 2016 году, когда он преследует убийцу. Ведь есть одно несоответствие: этот страж порядка должен находиться в 80-х, а не в современности! Но преступник, за которым он гонится, и вовсе сбежал из 40-х.

Tiempo de leyenda
Season 2 Episode 1
15 February 2016
El tiempo en sus manos
Season 2 Episode 2
22 February 2016
Tiempo de hidalgos
Season 2 Episode 3
29 February 2016
El monasterio del tiempo
Season 2 Episode 4
7 March 2016
Un virus de otro tiempo
Season 2 Episode 5
14 March 2016
Tiempo de magia
Season 2 Episode 6
21 March 2016
Tiempo de valientes I
Season 2 Episode 7
28 March 2016
Tiempo de valientes II
Season 2 Episode 8
4 April 2016
Óleo sobre tiempo
Season 2 Episode 9
25 April 2016
Separadas en el tiempo
Season 2 Episode 10
2 May 2016
Tiempo de lo oculto
Season 2 Episode 11
9 May 2016
Hasta que el tiempo nos separe
Season 2 Episode 12
16 May 2016
Cambio de tiempo
Season 2 Episode 13
23 May 2016
