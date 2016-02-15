Во 2-м сезоне сериала «Министерство времени» представителям учреждения предстоит расследовать случай, связанный с генетическим биоматериалом, извлеченным из гробницы Эль Сида. Образец ДНК не соответствует тому, что взят у молодого человека в 1053 году. Хулиану не позволяют присоединиться к своим коллегам из-за его недавнего возмутительного правонарушения. Тем временем полицейского по имени Пачино задерживают в 2016 году, когда он преследует убийцу. Ведь есть одно несоответствие: этот страж порядка должен находиться в 80-х, а не в современности! Но преступник, за которым он гонится, и вовсе сбежал из 40-х.