В 3-м сезоне сериала «Министерство времени» события разворачиваются в 2017 году, когда организация находится на реконструкции после трагической гибели одного из сотрудников. Остальным работникам предстоит расследовать заговор. Это происходит во время визита Альфреда Хичкока в Испанию. Затем события перемещаются в 1943 год. На карту поставлена операция «Фарш» – ключ к победе союзников во Второй мировой войне. Фигурантом дела является пленный испанский агент, который находится в оккупированной нацистами Франции. Он оказывается важной персоной, которая сыграет значительную роль в прошлом и будущем министерства.