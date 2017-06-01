Menu
El Ministerio del Tiempo 2015 - 2020 season 3

El Ministerio del Tiempo season 3 poster
El Ministerio del Tiempo Seasons Season 3

El Ministerio del Tiempo 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
"El Ministerio del Tiempo" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Министерство времени» события разворачиваются в 2017 году, когда организация находится на реконструкции после трагической гибели одного из сотрудников. Остальным работникам предстоит расследовать заговор. Это происходит во время визита Альфреда Хичкока в Испанию. Затем события перемещаются в 1943 год. На карту поставлена операция «Фарш» – ключ к победе союзников во Второй мировой войне. Фигурантом дела является пленный испанский агент, который находится в оккупированной нацистами Франции. Он оказывается важной персоной, которая сыграет значительную роль в прошлом и будущем министерства.

8.2 IMDb
"El Ministerio del Tiempo" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Con el tiempo en los talones
Season 3 Episode 1
1 June 2017
Tiempo de espías
Season 3 Episode 2
8 June 2017
Tiempo de hechizos
Season 3 Episode 3
15 June 2017
Tiempo de ilustrados
Season 3 Episode 4
22 June 2017
Tiempo de esplendor
Season 3 Episode 5
29 June 2017
Tiempo de esclavos
Season 3 Episode 6
6 July 2017
Tiempo de censura
Season 3 Episode 7
18 September 2017
Tiempo de conquista
Season 3 Episode 8
25 September 2017
El cisma del tiempo
Season 3 Episode 9
2 October 2017
Refugiados en el tiempo
Season 3 Episode 10
9 October 2017
Tiempo de verbena
Season 3 Episode 11
16 October 2017
Contratiempos
Season 3 Episode 12
25 October 2017
Entre dos tiempos
Season 3 Episode 13
1 November 2017
