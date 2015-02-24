Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El Ministerio del Tiempo 2015 - 2020 season 1

El Ministerio del Tiempo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El Ministerio del Tiempo Seasons Season 1

El Ministerio del Tiempo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"El Ministerio del Tiempo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Министерство времени» древний еврей, желающий избежать расправы от рук инквизиторов, раскрывает секрет «врат времени», которые позволяют путешествовать по различным историческим эпохам. С того дня в Испании при любом руководстве действует тайное подразделение, которое занимается защитой времени от попыток изменить ход истории. О том, что эта организация существует, известно лишь правителям и приближенным к ним людям. Несмотря на всю свою необычность, организация функционирует, как и другие государственные структуры: в свободное от работы время сотрудники болтают в столовой и жалуются на жизнь.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.2 IMDb
Write review
"El Ministerio del Tiempo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
El tiempo es el que es
Season 1 Episode 1
24 February 2015
Tiempo de gloria
Season 1 Episode 2
2 March 2015
Cómo se reescribe el tiempo
Season 1 Episode 3
9 March 2015
Una negociación a tiempo
Season 1 Episode 4
16 March 2015
Cualquier tiempo pasado
Season 1 Episode 5
23 March 2015
Tiempo de pícaros
Season 1 Episode 6
30 March 2015
Tiempo de venganza
Season 1 Episode 7
6 April 2015
La leyenda del tiempo
Season 1 Episode 8
13 April 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more