В 1-м сезоне сериала «Министерство времени» древний еврей, желающий избежать расправы от рук инквизиторов, раскрывает секрет «врат времени», которые позволяют путешествовать по различным историческим эпохам. С того дня в Испании при любом руководстве действует тайное подразделение, которое занимается защитой времени от попыток изменить ход истории. О том, что эта организация существует, известно лишь правителям и приближенным к ним людям. Несмотря на всю свою необычность, организация функционирует, как и другие государственные структуры: в свободное от работы время сотрудники болтают в столовой и жалуются на жизнь.