El Ministerio del Tiempo 2015 - 2020, season 4

El Ministerio del Tiempo season 4 poster
El Ministerio del Tiempo 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 5 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"El Ministerio del Tiempo" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Министерство времени» Алонсо и Ирэн отправляются ко двору Филиппа IV, выяснив, что женщина из двадцатого столетия вмешивается в ход истории. Тем временем Пачино и Лола должны убедиться, что Педро Альмодовар утвердил актера Антонио Бандераса на роль в своей культовой картине Laberinto de pasiones в начале 80-х годов. Сотрудники тайной организации направляются в Великобританию, чтобы предотвратить убийство Елизаветы Первой до того, как она станет королевой. В это же время Амелия возвращается в учреждение, чтобы оказать содействие Хулиану. А две команды отправляются в 1937 год с разными целями.

8.2 IMDb
"El Ministerio del Tiempo" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Perdido en el tiempo
Season 4 Episode 1
5 May 2020
El laberinto del tiempo
Season 4 Episode 2
12 May 2020
Bloody Mary Hour
Season 4 Episode 3
19 May 2020
La memoria del tiempo
Season 4 Episode 4
26 May 2020
Deshaciendo el tiempo
Season 4 Episode 5
2 June 2020
El tiempo vuela
Season 4 Episode 6
9 June 2020
Pretérito imperfecto
Season 4 Episode 7
16 June 2020
Días de futuro pasado
Season 4 Episode 8
23 June 2020
