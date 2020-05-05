В 4-м сезоне сериала «Министерство времени» Алонсо и Ирэн отправляются ко двору Филиппа IV, выяснив, что женщина из двадцатого столетия вмешивается в ход истории. Тем временем Пачино и Лола должны убедиться, что Педро Альмодовар утвердил актера Антонио Бандераса на роль в своей культовой картине Laberinto de pasiones в начале 80-х годов. Сотрудники тайной организации направляются в Великобританию, чтобы предотвратить убийство Елизаветы Первой до того, как она станет королевой. В это же время Амелия возвращается в учреждение, чтобы оказать содействие Хулиану. А две команды отправляются в 1937 год с разными целями.