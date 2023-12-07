В 4-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» продолжается история о жизни семейства Крец и их детище. Главные герои занимаются бизнесом по продаже элитной недвижимости. Они всегда готовы прийти на помощь клиентам, которые намерены купить или, наоборот, сбыть шикарные дома во Франции и других странах. Напомним, в предыдущем сезоне Валентин решил покинуть французскую столицу и поселиться в идиллическом местечке под названием Иль-де-Ре. Семья Крец помогает ему осуществить задуманное. Тем временем новичок в продажах, Луис, сделал все, чтобы зарекомендовать себя.