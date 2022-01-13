Menu
L'Agence - L'immobilier de luxe en famille (2020), season 2

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"L'Agence - L'immobilier de luxe en famille" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители получат возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Кретцы – династия, которая работает в бизнесе по продаже жилой недвижимости. Их деятельность разворачивается во Франции и за ее пределами, а клиенты – неприлично богаты и могут позволить себе любой каприз. Герои проекта успешны на выбранном поприще, но день за днем им приходится справляться со множеством трудностей. Реалити-шоу расскажет об их повседневной жизни, которая состоит не только из рабочих моментов, но из приятных встреч с семьей и друзьями.

L'Agence - L'immobilier de luxe en famille List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Épisode 1
Season 2 Episode 1
13 January 2022
Épisode 2
Season 2 Episode 2
13 January 2022
Épisode 3
Season 2 Episode 3
20 January 2022
Épisode 4
Season 2 Episode 4
20 January 2022
Épisode 5
Season 2 Episode 5
27 January 2022
Épisode 6
Season 2 Episode 6
27 January 2022
