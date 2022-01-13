Во 2-м сезоне шоу «Семейное дело: Агентство элитной недвижимости» зрители получат возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Кретцы – династия, которая работает в бизнесе по продаже жилой недвижимости. Их деятельность разворачивается во Франции и за ее пределами, а клиенты – неприлично богаты и могут позволить себе любой каприз. Герои проекта успешны на выбранном поприще, но день за днем им приходится справляться со множеством трудностей. Реалити-шоу расскажет об их повседневной жизни, которая состоит не только из рабочих моментов, но из приятных встреч с семьей и друзьями.