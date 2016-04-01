В 1-м сезоне сериала «Ранчо» профессиональный спортсмен из Америки по имени Кольт Беннетт переживает крах карьеры. Он прощается с канадской командой, в которой играл несколько лет, и возвращается на родину, чтобы попытать счастья в небольшом спортивном клубе Колорадо. Но по пути он заезжает на родную семейную ферму и приходит в ужас. Выясняется, что младший брат, которому было доверено отцовское дело, почти полностью развалил хозяйство. Теперь Кольту просто необходимо остаться на родине и доказать ехидным и завистливым соседям, что он – настоящий хозяин своей земли. Кроме того, он вновь влюбляется в свою бывшую девушку.