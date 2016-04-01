Menu
The Ranch 2016 - 2020 season 1

Season premiere 1 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"The Ranch" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ранчо» профессиональный спортсмен из Америки по имени Кольт Беннетт переживает крах карьеры. Он прощается с канадской командой, в которой играл несколько лет, и возвращается на родину, чтобы попытать счастья в небольшом спортивном клубе Колорадо. Но по пути он заезжает на родную семейную ферму и приходит в ужас. Выясняется, что младший брат, которому было доверено отцовское дело, почти полностью развалил хозяйство. Теперь Кольту просто необходимо остаться на родине и доказать ехидным и завистливым соседям, что он – настоящий хозяин своей земли. Кроме того, он вновь влюбляется в свою бывшую девушку.

"The Ranch" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Back Where I Come From
Season 1 Episode 1
1 April 2016
Some People Change
Season 1 Episode 2
1 April 2016
The Boys of Fall
Season 1 Episode 3
1 April 2016
Got a Little Crazy
Season 1 Episode 4
1 April 2016
American Kids
Season 1 Episode 5
1 April 2016
Better as a Memory
Season 1 Episode 6
1 April 2016
I Can't Go There
Season 1 Episode 7
1 April 2016
Til It's Gone
Season 1 Episode 8
1 April 2016
There Goes My Life
Season 1 Episode 9
1 April 2016
Down the Road
Season 1 Episode 10
1 April 2016
Gone as a Girl Can Get
Season 1 Episode 11
7 October 2016
Living and Living Well
Season 1 Episode 12
7 October 2016
Sittin' on the Fence
Season 1 Episode 13
7 October 2016
Let's Fall to Pieces Together
Season 1 Episode 14
7 October 2016
I Know She Still Loves Me
Season 1 Episode 15
7 October 2016
Easy Come, Easy Go
Season 1 Episode 16
7 October 2016
I've Come to Expect It from You
Season 1 Episode 17
7 October 2016
The Cowboy Rides Away
Season 1 Episode 18
7 October 2016
Leavin's Been Comin' (For a Long, Long Time)
Season 1 Episode 19
7 October 2016
Merry Christmas (Wherever You Are)
Season 1 Episode 20
7 October 2016
TV series release schedule
