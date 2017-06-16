Во 2-м сезоне сериала «Ранчо» Хизер шокирует всех неожиданной новостью о своей беременности. Как назло, именно в это время на ферму решают приехать погостить родители Эбби. Семейная драма – это последнее, что сейчас нужно Кольту, однако рождественская метель застает его врасплох. Вся честная компания оказывается в церкви в Сочельник с достаточным количеством времени и алкоголя, чтобы выяснить отношения. Мэри предъявляет счет Рустеру, требуя у него откровенности. Кольт не знает, как начать серьезный разговор с Эбби. Мэгги хочет вывести его на откровенность. Тем временем Хизер решает, что ей делать с малышом.