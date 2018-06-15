В 3-м сезоне сериала «Ранчо» Бо переживает тяжелый сердечный приступ и клянется раз и навсегда отойти от семейных разборок и дел фермы. Однако Кольт и Рустер устраивают старику еще одну незапланированную встряску нервов. Мэгги борется за то, чтобы удержать ранчо на плаву, но конфликт с мальчиками заставляет даже ее опустить руки. Пасхальный ужин с родителями Эбби принимает неожиданный для всех оборот. Кольт получает выгодное предложение о работе, но не знает, как бросить ферму. Герою предстоит решить, что принесет его семье больше пользы: сохранение семейного дела или прибыльная карьера.