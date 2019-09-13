Menu
The Ranch 2016 - 2020, season 4

Season premiere 13 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"The Ranch" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Ранчо» Эбби сомневается в отношениях с Кольтом и просит у него устроить паузу. Но супруг находит все возможные предлоги, чтобы вновь сблизиться с любимой. Люк и Мэри связывают себя узами брака в Вегасе, что становится настоящим шоком для всех родственников. Вернувшись в Колорадо, Люк пытается вернуть доверие Кольта и Бо. Эбби устраивает вечеринку для учителей, а Мэри просит Люка помочь с выплатой ипотеки. Джоанна делится с домочадцами и друзьями не самой лучшей новостью. Хизер принимает решительные меры, чтобы сохранить свою семью. Лиза Нойманн обвиняет Кольта в краже.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
"The Ranch" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Dying to See Her
Season 4 Episode 1
13 September 2019
I Wish You'd Stay
Season 4 Episode 2
13 September 2019
Waitin' on a Woman
Season 4 Episode 3
13 September 2019
Remind Me
Season 4 Episode 4
13 September 2019
Love and War
Season 4 Episode 5
13 September 2019
The Devil Is Alive and Well
Season 4 Episode 6
13 September 2019
Last Time for Everything
Season 4 Episode 7
13 September 2019
Without a Fight
Season 4 Episode 8
13 September 2019
Welcome to the Future
Season 4 Episode 9
13 September 2019
Perfect Storm
Season 4 Episode 10
13 September 2019
It Ain't My Fault
Season 4 Episode 11
24 January 2020
Like It's the Last Time
Season 4 Episode 12
24 January 2020
Out of Sight
Season 4 Episode 13
24 January 2020
Fadeaway
Season 4 Episode 14
24 January 2020
Born to Love You
Season 4 Episode 15
24 January 2020
Not Everything's About You
Season 4 Episode 16
24 January 2020
What Was I Thinking
Season 4 Episode 17
24 January 2020
Helluva Life
Season 4 Episode 18
24 January 2020
Dumb Effin' Luck
Season 4 Episode 19
24 January 2020
Take Me Home, Country Roads
Season 4 Episode 20
24 January 2020
