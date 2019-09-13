В 4-м сезоне сериала «Ранчо» Эбби сомневается в отношениях с Кольтом и просит у него устроить паузу. Но супруг находит все возможные предлоги, чтобы вновь сблизиться с любимой. Люк и Мэри связывают себя узами брака в Вегасе, что становится настоящим шоком для всех родственников. Вернувшись в Колорадо, Люк пытается вернуть доверие Кольта и Бо. Эбби устраивает вечеринку для учителей, а Мэри просит Люка помочь с выплатой ипотеки. Джоанна делится с домочадцами и друзьями не самой лучшей новостью. Хизер принимает решительные меры, чтобы сохранить свою семью. Лиза Нойманн обвиняет Кольта в краже.