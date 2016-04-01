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Постер к 1-му сезону сериала Ранчо
Киноафиша Сериалы Ранчо Сезоны Сезон 1

Ранчо, 1 сезон

The Ranch 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ранчо»

В 1-м сезоне сериала «Ранчо» профессиональный спортсмен из Америки по имени Кольт Беннетт переживает крах карьеры. Он прощается с канадской командой, в которой играл несколько лет, и возвращается на родину, чтобы попытать счастья в небольшом спортивном клубе Колорадо. Но по пути он заезжает на родную семейную ферму и приходит в ужас. Выясняется, что младший брат, которому было доверено отцовское дело, почти полностью развалил хозяйство. Теперь Кольту просто необходимо остаться на родине и доказать ехидным и завистливым соседям, что он – настоящий хозяин своей земли. Кроме того, он вновь влюбляется в свою бывшую девушку.

Список серий 1-го сезона сериала «Ранчо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Назад, откуда я Back Where I Come From
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2016
Некоторые люди меняются Some People Change
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2016
Мальчики осени The Boys of Fall
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2016
Немного сошел с ума Got a Little Crazy
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2016
Американские дети American Kids
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2016
Лучше на память Better as a Memory
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2016
Я не могу пойти туда I Can't Go There
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2016
Пока это не исчезнет Til It's Gone
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2016
Там идет моя жизнь There Goes My Life
Сезон 1 Серия 9
1 апреля 2016
По дороге Down the Road
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2016
Ушел, как может получить девушка Gone as a Girl Can Get
Сезон 1 Серия 11
7 октября 2016
Жить и жить хорошо Living and Living Well
Сезон 1 Серия 12
7 октября 2016
Сидя на заборе Sittin' on the Fence
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2016
Давай разобьемся вместе Let's Fall to Pieces Together
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2016
Я знаю, что она все еще любит меня I Know She Still Loves Me
Сезон 1 Серия 15
7 октября 2016
Легко пришло, легко ушло Easy Come, Easy Go
Сезон 1 Серия 16
7 октября 2016
Я ожидал этого от тебя I've Come to Expect It from You
Сезон 1 Серия 17
7 октября 2016
Ковбой уезжает The Cowboy Rides Away
Сезон 1 Серия 18
7 октября 2016
Долгое, долгое время Leavin's Been Comin' (For a Long, Long Time)
Сезон 1 Серия 19
7 октября 2016
Счастливого Рождества (где бы вы ни были) Merry Christmas (Wherever You Are)
Сезон 1 Серия 20
7 октября 2016
График выхода всех сериалов
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