В 3-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» Гризли достается роль в кинофильме, посвященном медведям гризли. Однако когда будущая звезда приходит на съемочную площадку, то узнает, что это картина несколько иного характера, чем предполагалось. Ном-Ном собирается попасть на популярное детское телешоу, но перед этим ему предстоит научиться управлять своим гневом. Гризли хочет помочь ему в этом и принять участие в проекте. Мечты медведей могут стать явью после того, как они случайно находят банкноту номиналом в сто долларов. Однако потратить деньги оказывается не так легко, как им казалось.