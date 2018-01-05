В 4-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» во время рыбалки на медведей совершает покушение огромная золотая рыбка. Также Белый, Гризли и Панда с радостью посещают уроки в человеческой школе, желая спастись от суровой звериной реальности. Кроме того, герои выигрывают возможность отправиться на экскурсию в офис компании Googlе. Однако их выигрыш оказывается не совсем тем, чего ожидали медведи. Испытав потребность в денежных средствах, братья устраиваются на работу курьерами, чтобы разносить прессу. Спустя некоторое время Белого, Гризли и Панду грабят. Рейнджер Табес поручает им задержать преступника.