В 1-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» в центре событий оказываются три брата-медведя: Белый, Панда и Гризли. Они мечтают завести дружбу с людьми, но те зачастую пугаются их звериной натуры. А героям не всегда удается контролировать свои инстинкты. Медведи отправляются на вечеринку в честь дня рождения ребенка в надежде слиться с толпой, но у них, как всегда, ничего не выходит. Следующее приключение поджидает героев после игры в баскетбол. Братья обнаруживают, что кто-то похитил все их вещи. Затем они пытаются завести друзей в Интернете и невольно становятся конкурентами друг другу в битве за виртуальную славу.