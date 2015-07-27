Menu
Season premiere 27 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"We Bare Bears" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» в центре событий оказываются три брата-медведя: Белый, Панда и Гризли. Они мечтают завести дружбу с людьми, но те зачастую пугаются их звериной натуры. А героям не всегда удается контролировать свои инстинкты. Медведи отправляются на вечеринку в честь дня рождения ребенка в надежде слиться с толпой, но у них, как всегда, ничего не выходит. Следующее приключение поджидает героев после игры в баскетбол. Братья обнаруживают, что кто-то похитил все их вещи. Затем они пытаются завести друзей в Интернете и невольно становятся конкурентами друг другу в битве за виртуальную славу. 

Our Stuff
Season 1 Episode 1
27 July 2015
Viral Video
Season 1 Episode 2
27 July 2015
Food Truck
Season 1 Episode 3
28 July 2015
Chloe
Season 1 Episode 4
29 July 2015
Panda's Date
Season 1 Episode 5
30 July 2015
Everyday Bears
Season 1 Episode 6
31 July 2015
Burrito
Season 1 Episode 7
6 August 2015
Primal
Season 1 Episode 8
13 August 2015
Jean Jacket
Season 1 Episode 9
20 August 2015
Nom Nom
Season 1 Episode 10
27 August 2015
Shush Ninjas
Season 1 Episode 11
3 September 2015
My Clique
Season 1 Episode 12
10 September 2015
Charlie
Season 1 Episode 13
17 September 2015
Brother Up
Season 1 Episode 14
12 October 2015
Occupy Bears
Season 1 Episode 15
13 October 2015
Panda's Sneeze
Season 1 Episode 16
14 October 2015
The Road
Season 1 Episode 17
15 October 2015
Emergency
Season 1 Episode 18
16 October 2015
Tote Life
Season 1 Episode 19
2 November 2015
Charlie & the Snake
Season 1 Episode 20
3 November 2015
Video Date
Season 1 Episode 21
4 November 2015
Pet Shop
Season 1 Episode 22
5 November 2015
Chloe and Ice Bear
Season 1 Episode 23
6 November 2015
Cupcake Job
Season 1 Episode 24
12 November 2015
Hibernation
Season 1 Episode 25
19 November 2015
Charlie Ball
Season 1 Episode 26
11 February 2016
