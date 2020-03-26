Во 2-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» Эдди с восторгом воспринимает новость о том, что он скоро станет отцом. Люси находит спасение в азартных играх, всячески стараясь скрыть это от близких. Тем временем загадочный поджигатель наносит удар по Такоме. Пожарные и полицейские должны отложить в сторону свое соперничество, чтобы раскрыть это дело. Ко всеобщему удивлению, обе команды обнаруживают, что они не такие уж разные, как им казалось всю жизнь, но как долго может длиться перемирие? Анонимный блогер раскрывает в интернете маленькие постыдные секреты округа Такома, и член городского совета Прайс советует Терри найти автора пасквилей.