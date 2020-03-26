Menu
Russian
Tacoma FD 2019, season 2

Tacoma FD
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Tacoma FD" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» Эдди с восторгом воспринимает новость о том, что он скоро станет отцом. Люси находит спасение в азартных играх, всячески стараясь скрыть это от близких. Тем временем загадочный поджигатель наносит удар по Такоме. Пожарные и полицейские должны отложить в сторону свое соперничество, чтобы раскрыть это дело. Ко всеобщему удивлению, обе команды обнаруживают, что они не такие уж разные, как им казалось всю жизнь, но как долго может длиться перемирие? Анонимный блогер раскрывает в интернете маленькие постыдные секреты округа Такома, и член городского совета Прайс советует Терри найти автора пасквилей.

Series rating

8.1 IMDb
Tacoma FD List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Payday
Season 2 Episode 1
26 March 2020
Fire in Sex Town
Season 2 Episode 2
2 April 2020
Whodunit?
Season 2 Episode 3
9 April 2020
Lucy Wants a Friend
Season 2 Episode 4
16 April 2020
I'm Eddie Penisi...Sr.
Season 2 Episode 5
23 April 2020
The C-Team
Season 2 Episode 6
30 April 2020
Fire Choir
Season 2 Episode 7
23 July 2020
The Crying Game
Season 2 Episode 8
30 July 2020
Mike and Ike
Season 2 Episode 9
6 August 2020
The Firefighter's Ball: Part I
Season 2 Episode 10
13 August 2020
The Firefighter's Ball: Part 2
Season 2 Episode 11
20 August 2020
To Nightmare Manor
Season 2 Episode 12
27 August 2020
A Christmas Story
Season 2 Episode 13
3 September 2020
