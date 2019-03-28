В 1-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» в центре событий находится отважная бригада пожарных, которым не повезло с местом рождения. Ребята живут в городе Такома, официально признанном самым дождливым и мокрым в США. Возгораний здесь практически не случается, а если кому-то и приходит в голову поиграть со спичками, дождь немедленно справляется с последствиями «пожара». Тем не менее пожарный участок при городской администрации все же имеется, и его служащим постоянно приходится чем-то себя занимать, чтобы не выглядеть бесполезными. Новый шеф Терри Макконки и его команда то спасают котов с деревьев, то проводят лекции для школьников.