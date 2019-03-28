Menu
Russian
Tacoma FD 2019, season 1

Tacoma FD
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Tacoma FD" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» в центре событий находится отважная бригада пожарных, которым не повезло с местом рождения. Ребята живут в городе Такома, официально признанном самым дождливым и мокрым в США. Возгораний здесь практически не случается, а если кому-то и приходит в голову поиграть со спичками, дождь немедленно справляется с последствиями «пожара». Тем не менее пожарный участок при городской администрации все же имеется, и его служащим постоянно приходится чем-то себя занимать, чтобы не выглядеть бесполезными. Новый шеф Терри Макконки и его команда то спасают котов с деревьев, то проводят лекции для школьников.

8.1 IMDb
Tacoma FD List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
On the Hot Seat
Season 1 Episode 1
28 March 2019
Cop Wars
Season 1 Episode 2
4 April 2019
A New Hope
Season 1 Episode 3
11 April 2019
Training Day
Season 1 Episode 4
18 April 2019
The B-Team
Season 1 Episode 5
25 April 2019
Full Moon Fever
Season 1 Episode 6
2 May 2019
Old Flame
Season 1 Episode 7
9 May 2019
Where's the Beefcake
Season 1 Episode 8
16 May 2019
I'm Eddie Penisi
Season 1 Episode 9
23 May 2019
Fire at the Dispensary
Season 1 Episode 10
30 May 2019
