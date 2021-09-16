Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tacoma FD 2019, season 3

Tacoma FD season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Tacoma FD Seasons Season 3

Tacoma FD
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Tacoma FD" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» на одном из вызовов команда сталкивается со злобной обезьяной-капуцином, которая может быть заражена бешенством. Всю пожарную часть закрывают на карантин. Каждый из ребят справляется с этим потрясением по-своему. Люси заканчивает обучение и официально становится пожарным, однако новые коллеги решают встретить ее чередой шуток и розыгрышей. Девушка заявляет, что они относятся к ней предвзято только потому, что она дочь начальника. В пожарной части проводится ежегодный конкурс по приготовлению чили, но обычного судью могут отстранить от работы в последнюю минуту.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
Tacoma FD List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Quarantine
Season 3 Episode 1
16 September 2021
Hell Week
Season 3 Episode 2
23 September 2021
The Big Chill
Season 3 Episode 3
30 September 2021
How I Met Your Mother
Season 3 Episode 4
7 October 2021
Carpet Diem
Season 3 Episode 5
14 October 2021
Rise of the Machines
Season 3 Episode 6
21 October 2021
The Quiet Party
Season 3 Episode 7
28 October 2021
Eddie the Chief
Season 3 Episode 8
4 November 2021
Wedding Crashers
Season 3 Episode 9
11 November 2021
Eddie's Exes
Season 3 Episode 10
18 November 2021
Thanksgiving
Season 3 Episode 11
25 November 2021
Pickleball
Season 3 Episode 12
2 December 2021
Fire at the Fire Station
Season 3 Episode 13
9 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more