В 3-м сезоне сериала «Пожарная служба Такомы» на одном из вызовов команда сталкивается со злобной обезьяной-капуцином, которая может быть заражена бешенством. Всю пожарную часть закрывают на карантин. Каждый из ребят справляется с этим потрясением по-своему. Люси заканчивает обучение и официально становится пожарным, однако новые коллеги решают встретить ее чередой шуток и розыгрышей. Девушка заявляет, что они относятся к ней предвзято только потому, что она дочь начальника. В пожарной части проводится ежегодный конкурс по приготовлению чили, но обычного судью могут отстранить от работы в последнюю минуту.