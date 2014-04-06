Menu
Russian
Haikyuu!! 2014 - 2020 season 1

Haikyuu!! 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Haikyuu!!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Волейбол!!» подросток Сее Хината случайно становится участником любительского волейбольного матча… и влюбляется в эту игру навеки! Он решает тренироваться, собрать собственную команду и выйти на школьные соревнования. К нему примыкают другие новички, вдохновленные его энтузиазмом и волей к победе. Сперва ребятам кажется, что все идет по плану, но, несмотря на постоянные тренировки, они с треском проваливают финал средней школы. Хината навсегда запоминает имя своего нового соперника – Тобио Кагэямы. Перейдя в старшие классы, герой немедленно вступает в волейбольную лигу и начинает готовиться к реваншу.

8.7 IMDb
"Haikyuu!!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The End & the Beginning
Season 1 Episode 1
6 April 2014
Karasuno High School Volleyball Club
Season 1 Episode 2
13 April 2014
The Formidable Ally
Season 1 Episode 3
20 April 2014
The View from the Summit
Season 1 Episode 4
27 April 2014
A Coward's Anxiety
Season 1 Episode 5
4 May 2014
An Interesting Team
Season 1 Episode 6
11 May 2014
Versus the Great King
Season 1 Episode 7
18 May 2014
He Who Is Called ''Ace''
Season 1 Episode 8
25 May 2014
A Toss to the Ace
Season 1 Episode 9
1 June 2014
Yearning
Season 1 Episode 10
8 June 2014
Decision
Season 1 Episode 11
15 June 2014
The Neko-Karasu Reunion
Season 1 Episode 12
22 June 2014
Rival
Season 1 Episode 13
29 June 2014
Formidable Opponents
Season 1 Episode 14
6 July 2014
Revival
Season 1 Episode 15
13 July 2014
Winners and Losers
Season 1 Episode 16
20 July 2014
The Iron Wall
Season 1 Episode 17
27 July 2014
Guarding Your Back
Season 1 Episode 18
3 August 2014
Coaches
Season 1 Episode 19
10 August 2014
Oikawa Toru Is Not a Genius
Season 1 Episode 20
17 August 2014
Senpai's True Abilities
Season 1 Episode 21
24 August 2014
Evolution
Season 1 Episode 22
31 August 2014
The Point that Changes the Momentum
Season 1 Episode 23
7 September 2014
Removing The Solitary King
Season 1 Episode 24
14 September 2014
The Third Day
Season 1 Episode 25
21 September 2014
