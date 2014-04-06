В 1-м сезоне сериала «Волейбол!!» подросток Сее Хината случайно становится участником любительского волейбольного матча… и влюбляется в эту игру навеки! Он решает тренироваться, собрать собственную команду и выйти на школьные соревнования. К нему примыкают другие новички, вдохновленные его энтузиазмом и волей к победе. Сперва ребятам кажется, что все идет по плану, но, несмотря на постоянные тренировки, они с треском проваливают финал средней школы. Хината навсегда запоминает имя своего нового соперника – Тобио Кагэямы. Перейдя в старшие классы, герой немедленно вступает в волейбольную лигу и начинает готовиться к реваншу.