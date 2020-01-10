В 4-м сезоне сериала «Волейбол!!» Кагэяму и Цукишиму приглашают в тренировочные лагеря, а вот Хината остается в городе и начинает чувствовать себя брошенным из-за отъезда друзей. Он решает во что бы то ни стало попасть в лагерь вместе со всеми, ради чего идет на обман. Но последствия его уловки очень быстро всплывают на поверхность. Ребята пытаются вытащить его из переделки, не переставая готовиться к предстоящей серии матчей. Они должны окончить курс с более высоким уровнем мастерства и освоить как можно больше новый приемов. Кагэяма вступает в открытое противостояние за первенство со своим конкурентом Ацуму.