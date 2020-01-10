Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Haikyuu!! 2014 - 2020 season 4

Haikyuu!! season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Haikyuu!! Seasons Season 4

Haikyuu!! 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 10 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Haikyuu!!" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Волейбол!!» Кагэяму и Цукишиму приглашают в тренировочные лагеря, а вот Хината остается в городе и начинает чувствовать себя брошенным из-за отъезда друзей. Он решает во что бы то ни стало попасть в лагерь вместе со всеми, ради чего идет на обман. Но последствия его уловки очень быстро всплывают на поверхность. Ребята пытаются вытащить его из переделки, не переставая готовиться к предстоящей серии матчей. Они должны окончить курс с более высоким уровнем мастерства и освоить как можно больше новый приемов. Кагэяма вступает в открытое противостояние за первенство со своим конкурентом Ацуму.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
8.7 IMDb
Write review
"Haikyuu!!" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Introductions
Season 4 Episode 1
10 January 2020
Lost
Season 4 Episode 2
17 January 2020
Perspective
Season 4 Episode 3
24 January 2020
Take it Easy
Season 4 Episode 4
31 January 2020
Hunger
Season 4 Episode 5
7 February 2020
Enhancements
Season 4 Episode 6
14 February 2020
Return
Season 4 Episode 7
21 February 2020
Challenger
Season 4 Episode 8
28 February 2020
Everyone's Night
Season 4 Episode 9
6 March 2020
Battle Lines
Season 4 Episode 10
13 March 2020
A Chance to Connect
Season 4 Episode 11
20 March 2020
Vivid
Season 4 Episode 12
27 March 2020
The Second Day
Season 4 Episode 13
3 April 2020
Rhythm
Season 4 Episode 14
2 October 2020
Found
Season 4 Episode 15
9 October 2020
Broken Heart
Season 4 Episode 16
16 October 2020
Cats vs Monkeys
Season 4 Episode 17
23 October 2020
Trap
Season 4 Episode 18
30 October 2020
The Ultimate Challengers
Season 4 Episode 19
6 November 2020
Leader
Season 4 Episode 20
13 November 2020
Hero
Season 4 Episode 21
20 November 2020
Pitons
Season 4 Episode 22
27 November 2020
The Birth of the Serene King
Season 4 Episode 23
4 December 2020
Monsters' Ball
Season 4 Episode 24
11 December 2020
The Promised Land
Season 4 Episode 25
18 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more