В 3-м сезоне сериала «Волейбол!!» команде «Карасуно» предстоит финал Весеннего школьного волейбольного турнира в префектуре Мияги. Ребята встретятся с сильным соперником – командой «Сираторизава», в которую входит очень опытный и одаренный игрок Ушиджима. Хината и Кагэяма продумывают собственный стиль блокирования мяча, чтобы сбить соперника с толку. Однако, несмотря на все хитрости и уникальные приемы, «Карасуно» придется сильно попотеть на этом матче. Даже божество – хранитель команды Нишинои не может гарантировать ребятам победы. Их спасут от поражения только изнурительные тренировки и чистое везение.