Haikyuu!! 2014 - 2020 season 3

Season premiere 7 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Haikyuu!!" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Волейбол!!» команде «Карасуно» предстоит финал Весеннего школьного волейбольного турнира в префектуре Мияги. Ребята встретятся с сильным соперником – командой «Сираторизава», в которую входит очень опытный и одаренный игрок Ушиджима. Хината и Кагэяма продумывают собственный стиль блокирования мяча, чтобы сбить соперника с толку. Однако, несмотря на все хитрости и уникальные приемы, «Карасуно» придется сильно попотеть на этом матче. Даже божество – хранитель команды Нишинои не может гарантировать ребятам победы. Их спасут от поражения только изнурительные тренировки и чистое везение.

Series rating

0.0
8.7 IMDb
"Haikyuu!!" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Greetings
Season 3 Episode 1
7 October 2016
The Threat of "Left"
Season 3 Episode 2
14 October 2016
Guess-Monster
Season 3 Episode 3
21 October 2016
The Halo Around the Moon
Season 3 Episode 4
28 October 2016
One vs. Many
Season 3 Episode 5
4 November 2016
The Chemical Change of Encounters
Season 3 Episode 6
11 November 2016
Obsession
Season 3 Episode 7
18 November 2016
An Annoying Guy
Season 3 Episode 8
25 November 2016
The Volleyball Freaks
Season 3 Episode 9
2 December 2016
The Battle of Concepts
Season 3 Episode 10
9 December 2016
