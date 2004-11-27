Menu
The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 2002 - 2006, season 3

Season premiere 27 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 26 minutes
В 3-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» Джимми прибывает в родной город с раскопок на комете Твонкус-3 с маленьким пушистым созданием, который зарылся в образцы почвы. Затем Джимми и его друзья развивают сверхъестественные способности после столкновения с радиационным поясом в открытом космосе. Также Джимми и ребята используют последнее изобретение Нейтрона, чтобы совершить путешествие в будущее и выяснить, что весь город оказался во власти Либби. Отец Джимми лишился работы на ныне несуществующем автомобильном заводе, а это значит, что Нейтронам, по всей видимости, придется переехать в новый город.

6.7 IMDb
Lights! Camera! Danger!
Season 3 Episode 1
27 November 2004
The N Men
Season 3 Episode 2
27 November 2004
The Tomorrow Boys
Season 3 Episode 3
23 May 2005
Fundemonium
Season 3 Episode 4
24 May 2005
Stranded
Season 3 Episode 5
26 May 2005
Jimmy Goes to College
Season 3 Episode 6
27 May 2005
Who's Your Mommy
Season 3 Episode 7
20 June 2005
Clash of the Cousins
Season 3 Episode 8
20 June 2005
My Big Fat Spy Wedding
Season 3 Episode 9
22 July 2005
Crouching Jimmy, Hidden Sheen
Season 3 Episode 10
18 November 2005
Incredible Shrinking Town
Season 3 Episode 11
23 January 2006
One of Us
Season 3 Episode 12
24 January 2006
Vanishing Act
Season 3 Episode 13
24 January 2006
The Trouble with Clones
Season 3 Episode 14
25 January 2006
The Evil Beneath
Season 3 Episode 15
26 January 2006
Carl Wheezer, Boy Genius
Season 3 Episode 16
26 January 2006
Who Framed Jimmy
Season 3 Episode 17
27 January 2006
Flippy
Season 3 Episode 18
27 January 2006
How to Sink a Sub
Season 3 Episode 19
17 November 2006
Lady Sings the News
Season 3 Episode 20
17 November 2006
King of Mars
Season 3 Episode 21
25 November 2006
El Magnifico
Season 3 Episode 22
25 November 2006
Best in Show
Season 3 Episode 23
25 November 2006
