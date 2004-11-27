В 3-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» Джимми прибывает в родной город с раскопок на комете Твонкус-3 с маленьким пушистым созданием, который зарылся в образцы почвы. Затем Джимми и его друзья развивают сверхъестественные способности после столкновения с радиационным поясом в открытом космосе. Также Джимми и ребята используют последнее изобретение Нейтрона, чтобы совершить путешествие в будущее и выяснить, что весь город оказался во власти Либби. Отец Джимми лишился работы на ныне несуществующем автомобильном заводе, а это значит, что Нейтронам, по всей видимости, придется переехать в новый город.