В 1-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главным действующим лицом становится юнец, который оказался гением. Джимми Нейтрон живет в небольшом городке со своей семьей и друзьями и нередко попадает во всякие безумные ситуации, связанные с устройствами, которые он изобретает. Джимми совершает побег из дома после того, как родители наказали его за то, что он сбросил Карла с крыши. Его родные даже не догадываются, что Джимми похитили пришельцы, которые думают, что мальчику что-то известно об оборонительных системах на планете Земля. Затем на Джимми, Карла, Шина и Синди совершают нападение их собственные брюки...