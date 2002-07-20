Menu
The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2002
Production year 2002
Number of episodes 32
Runtime 11 hours 44 minutes
"The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главным действующим лицом становится юнец, который оказался гением. Джимми Нейтрон живет в небольшом городке со своей семьей и друзьями и нередко попадает во всякие безумные ситуации, связанные с устройствами, которые он изобретает. Джимми совершает побег из дома после того, как родители наказали его за то, что он сбросил Карла с крыши. Его родные даже не догадываются, что Джимми похитили пришельцы, которые думают, что мальчику что-то известно об оборонительных системах на планете Земля. Затем на Джимми, Карла, Шина и Синди совершают нападение их собственные брюки...

"The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius" season 1 list of episodes. TV series release schedule
When Pants Attack
Season 1 Episode 1
20 July 2002
Normal Boy
Season 1 Episode 2
6 September 2002
Birth of a Salesman
Season 1 Episode 3
6 September 2002
Brobot
Season 1 Episode 4
13 September 2002
The Big Pinch
Season 1 Episode 5
13 September 2002
Granny Baby
Season 1 Episode 6
20 September 2002
Time is Money
Season 1 Episode 7
20 September 2002
Raise the Oozy Scab
Season 1 Episode 8
27 September 2002
I Dream of Jimmy
Season 1 Episode 9
27 September 2002
Jimmy on Ice
Season 1 Episode 10
4 October 2002
Battle of the Band
Season 1 Episode 11
4 October 2002
See Jimmy Run
Season 1 Episode 12
14 October 2002
Trading Faces
Season 1 Episode 13
14 October 2002
The Phantom of Retroland
Season 1 Episode 14
30 October 2002
My Son, the Hamster
Season 1 Episode 15
30 October 2002
Hall Monster
Season 1 Episode 16
1 November 2002
Hypno-Birthday to You!
Season 1 Episode 17
1 November 2002
Krunch Time
Season 1 Episode 18
15 November 2002
Substitute Creature
Season 1 Episode 19
15 November 2002
Safety First
Season 1 Episode 20
30 November 2002
Crime Sheen Investigation
Season 1 Episode 21
30 November 2002
Journey to the Center of Carl
Season 1 Episode 22
31 January 2003
Aaughh!! Wilderness!!
Season 1 Episode 23
31 January 2003
Party at Neutron's
Season 1 Episode 24
17 February 2003
Ultra Sheen
Season 1 Episode 25
17 February 2003
Broadcast Blues
Season 1 Episode 26
14 March 2003
Professor Calamitous, I Presume
Season 1 Episode 27
14 March 2003
Maximum Hugh
Season 1 Episode 28
17 May 2003
Sleepless in Retroville
Season 1 Episode 29
17 May 2003
Make Room for Daddy-O
Season 1 Episode 30
6 June 2003
A Beautiful Mine
Season 1 Episode 31
1 August 2003
Sorry, Wrong Era
Season 1 Episode 32
5 September 2003
