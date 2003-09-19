Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главный герой изобретает устройство, которое случайно оживляет мумии. Теперь Джимми Нейтрон должен помешать собственному изобретению превратить его и его друзей в последний экземпляр, покоящийся в гробнице королевы Хазабатаслапии. Затем Джимми возглавляет успешную бейсбольную команду, используя инновационное оборудование. А еще мальчики решают воспользоваться ускорителем метаболизма, чтобы стать достаточно взрослыми и приобрести в магазине жестокую видеоигру, которую продают только совершеннолетним.