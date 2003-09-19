Menu
The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 2002 - 2006 season 2

The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 21
Runtime 7 hours 42 minutes
"The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения» главный герой изобретает устройство, которое случайно оживляет мумии. Теперь Джимми Нейтрон должен помешать собственному изобретению превратить его и его друзей в последний экземпляр, покоящийся в гробнице королевы Хазабатаслапии. Затем Джимми возглавляет успешную бейсбольную команду, используя инновационное оборудование. А еще мальчики решают воспользоваться ускорителем метаболизма, чтобы стать достаточно взрослыми и приобрести в магазине жестокую видеоигру, которую продают только совершеннолетним.

Series rating

0.0
6.7 IMDb
"The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Beach Party Mummy
Season 2 Episode 1
19 September 2003
The Retroville 9
Season 2 Episode 2
3 October 2003
Grumpy Young Men
Season 2 Episode 3
3 October 2003
Nightmare in Retroville
Season 2 Episode 4
29 October 2003
Monster Hunt
Season 2 Episode 5
11 November 2003
Jimmy for President
Season 2 Episode 6
11 November 2003
Return of the Nanobots
Season 2 Episode 7
14 November 2003
Holly Jolly Jimmy
Season 2 Episode 8
8 December 2003
Love Potion #976/J
Season 2 Episode 9
13 February 2004
Sheen's Brain
Season 2 Episode 10
8 March 2004
MaternoTron Knows Best
Season 2 Episode 11
9 March 2004
Send in the Clones
Season 2 Episode 12
9 March 2004
The Great Egg Heist
Season 2 Episode 13
10 March 2004
The Feud
Season 2 Episode 14
10 March 2004
Out, Darn Spotlight
Season 2 Episode 15
11 March 2004
The Junkman Cometh
Season 2 Episode 16
12 March 2004
Foul Bull
Season 2 Episode 17
26 March 2004
The Science Fair Affair
Season 2 Episode 18
26 March 2004
Men at Work
Season 2 Episode 19
2 June 2004
The Mighty Wheezers
Season 2 Episode 20
7 June 2004
Billion Dollar Boy
Season 2 Episode 21
7 June 2004
