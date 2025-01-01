В 3-м сезоне сериала «Звездный путь» мозг Спока находится в опасности. Его похитили представители деградирующей цивилизации, которые при помощи него собираются усовершенствовать свою техническую установку, отвечающую за жизнеобеспечение. Тело Спока покоится на больничной койке в экипаже «Энтерпрайза». В это время Кирк и Маккой не теряют времени. Они бросают все силы, чтобы помочь другу вернуть то, что по праву принадлежит только ему. Затем члены команды «Энтерпрайз» летят в ту часть галактики, где прежде не доводилось побывать ни одному звездолету. Капитан Кирк напрасно не обращает внимания на предупреждение космического буя.