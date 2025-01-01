Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek 1966 - 1969, season 3

Star Trek season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek Seasons Season 3

Star Trek 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 September 1968
Production year 1968
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Star Trek" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь» мозг Спока находится в опасности. Его похитили представители деградирующей цивилизации, которые при помощи него собираются усовершенствовать свою техническую установку, отвечающую за жизнеобеспечение. Тело Спока покоится на больничной койке в экипаже «Энтерпрайза». В это время Кирк и Маккой не теряют времени. Они бросают все силы, чтобы помочь другу вернуть то, что по праву принадлежит только ему. Затем члены команды «Энтерпрайз» летят в ту часть галактики, где прежде не доводилось побывать ни одному звездолету. Капитан Кирк напрасно не обращает внимания на предупреждение космического буя. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
"Star Trek" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Spock's Brain
Season 3 Episode 1
20 September 1968
The Enterprise Incident
Season 3 Episode 2
27 September 1968
The Paradise Syndrome
Season 3 Episode 3
4 October 1968
And the Children Shall Lead
Season 3 Episode 4
11 October 1968
Is There in Truth No Beauty?
Season 3 Episode 5
18 October 1968
Spectre of the Gun
Season 3 Episode 6
25 October 1968
Day of the Dove
Season 3 Episode 7
1 November 1968
For the World is Hollow and I Have Touched the Sky
Season 3 Episode 8
8 November 1968
The Tholian Web
Season 3 Episode 9
15 November 1968
Plato's Stepchildren
Season 3 Episode 10
22 November 1968
Wink of an Eye
Season 3 Episode 11
29 November 1968
The Empath
Season 3 Episode 12
6 December 1968
Elaan of Troyius
Season 3 Episode 13
20 December 1968
Whom Gods Destroy
Season 3 Episode 14
3 January 1969
Let That Be Your Last Battlefield
Season 3 Episode 15
10 January 1969
The Mark of Gideon
Season 3 Episode 16
17 January 1969
That Which Survives
Season 3 Episode 17
24 January 1969
The Lights of Zetar
Season 3 Episode 18
31 January 1969
Requiem for Methuselah
Season 3 Episode 19
14 February 1969
The Way to Eden
Season 3 Episode 20
21 February 1969
The Cloud Minders
Season 3 Episode 21
28 February 1969
The Savage Curtain
Season 3 Episode 22
7 March 1969
All Our Yesterdays
Season 3 Episode 23
14 March 1969
Turnabout Intruder
Season 3 Episode 24
3 June 1969
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more