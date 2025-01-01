В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» зрителям представлена картина межгалактической утопии. Федерация, которую создали вулканцы, андорианцы и представители человеческой расы, состоит из более чем 150 различных планет. На каждой из них обнаружена жизнь. Однако многие территории космоса по-прежнему остаются неисследованными. Именно в этом и заключается миссия команды, которая путешествует на звездочете «Энтерпрайз» по внеземным цивилизациям и открывает новые планеты. Также члены экипажа сталкиваются с аномалией. Странное поле обнаружено неподалеку от края вселенной. Оно влияет на психокинетический дар членов команды.