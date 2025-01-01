Menu
Star Trek 1966 - 1969 season 1

Star Trek 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 1966
Production year 1966
Number of episodes 29
Runtime 29 hours 0 minute
"Star Trek" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» зрителям представлена картина межгалактической утопии. Федерация, которую создали вулканцы, андорианцы и представители человеческой расы, состоит из более чем 150 различных планет. На каждой из них обнаружена жизнь. Однако многие территории космоса по-прежнему остаются неисследованными. Именно в этом и заключается миссия команды, которая путешествует на звездочете «Энтерпрайз» по внеземным цивилизациям и открывает новые планеты. Также члены экипажа сталкиваются с аномалией. Странное поле обнаружено неподалеку от края вселенной. Оно влияет на психокинетический дар членов команды.

8.4 IMDb
"Star Trek" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Man Trap
Season 1 Episode 1
8 September 1966
Charlie X
Season 1 Episode 2
15 September 1966
Where No Man Has Gone Before
Season 1 Episode 3
22 September 1966
The Naked Time
Season 1 Episode 4
29 September 1966
The Enemy Within
Season 1 Episode 5
6 October 1966
Mudd's Women
Season 1 Episode 6
13 October 1966
What Are Little Girls Made of?
Season 1 Episode 7
20 October 1966
Miri
Season 1 Episode 8
27 October 1966
Dagger of the Mind
Season 1 Episode 9
3 November 1966
The Corbomite Maneuver
Season 1 Episode 10
10 November 1966
The Menagerie Part I
Season 1 Episode 11
17 November 1966
The Menagerie Part II
Season 1 Episode 12
24 November 1966
The Conscience of the King
Season 1 Episode 13
8 December 1966
Balance of Terror
Season 1 Episode 14
15 December 1966
Shore Leave
Season 1 Episode 15
29 December 1966
The Galileo Seven
Season 1 Episode 16
5 January 1967
The Squire of Gothos
Season 1 Episode 17
12 January 1967
Arena
Season 1 Episode 18
19 January 1967
Tomorrow Is Yesterday
Season 1 Episode 19
26 January 1967
Court Martial
Season 1 Episode 20
2 February 1967
The Return of the Archons
Season 1 Episode 21
9 February 1967
Space Seed
Season 1 Episode 22
16 February 1967
A Taste of Armageddon
Season 1 Episode 23
23 February 1967
This Side of Paradise
Season 1 Episode 24
2 March 1967
The Devil in the Dark
Season 1 Episode 25
9 March 1967
Errand of Mercy
Season 1 Episode 26
23 March 1967
The Alternative Factor
Season 1 Episode 27
30 March 1967
The City on the Edge of Forever
Season 1 Episode 28
6 April 1967
Operation: Annihilate!
Season 1 Episode 29
13 April 1967
