Star Trek 1966 - 1969 season 2

Star Trek season 2 poster
Star Trek 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 1967
Production year 1967
Number of episodes 26
Runtime 26 hours 0 minute
"Star Trek" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» вулканцы раз в семь лет реализовывают свою сексуальную энергию. Их беспокойство в связи с этим сложно скрыть. По крайней мере, Споку контролировать себя тяжело. Члены команды отправляются на планету, живущую по законам Древнего Рима. Они сражаются с гладиаторами и знакомятся с Аполлоном, который мечтает вновь оказаться в тех временах, когда божества обладали могуществом и величием. А зонд под названием «Странник», запущенный с планеты Земля в начале 21-го столетия, забывает о своей изначальной миссии — исследовать космические пространства. В нем запустился разрушительный процесс. 

"Star Trek" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Amok Time
Season 2 Episode 1
15 September 1967
Who Mourns for Adonais?
Season 2 Episode 2
22 September 1967
The Changeling
Season 2 Episode 3
29 September 1967
Mirror, Mirror
Season 2 Episode 4
6 October 1967
The Apple
Season 2 Episode 5
13 October 1967
The Doomsday Machine
Season 2 Episode 6
20 October 1967
Catspaw
Season 2 Episode 7
27 October 1967
I, Mudd
Season 2 Episode 8
3 November 1967
Metamorphosis
Season 2 Episode 9
10 November 1967
Journey to Babel
Season 2 Episode 10
17 November 1967
Friday's Child
Season 2 Episode 11
1 December 1967
The Deadly Years
Season 2 Episode 12
8 December 1967
Obsession
Season 2 Episode 13
15 December 1967
Wolf in the Fold
Season 2 Episode 14
22 December 1967
The Trouble with Tribbles
Season 2 Episode 15
29 December 1967
The Gamesters of Triskelion
Season 2 Episode 16
5 January 1968
A Piece of the Action
Season 2 Episode 17
12 January 1968
The Immunity Syndrome
Season 2 Episode 18
19 January 1968
A Private Little War
Season 2 Episode 19
2 February 1968
Return to Tomorrow
Season 2 Episode 20
9 February 1968
Patterns of Force
Season 2 Episode 21
16 February 1968
By Any Other Name
Season 2 Episode 22
23 February 1968
The Omega Glory
Season 2 Episode 23
1 March 1968
The Ultimate Computer
Season 2 Episode 24
8 March 1968
Bread and Circuses
Season 2 Episode 25
15 March 1968
Assignment: Earth
Season 2 Episode 26
29 March 1968
