Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь» вулканцы раз в семь лет реализовывают свою сексуальную энергию. Их беспокойство в связи с этим сложно скрыть. По крайней мере, Споку контролировать себя тяжело. Члены команды отправляются на планету, живущую по законам Древнего Рима. Они сражаются с гладиаторами и знакомятся с Аполлоном, который мечтает вновь оказаться в тех временах, когда божества обладали могуществом и величием. А зонд под названием «Странник», запущенный с планеты Земля в начале 21-го столетия, забывает о своей изначальной миссии — исследовать космические пространства. В нем запустился разрушительный процесс.