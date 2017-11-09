Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fi 2017 - 2018, season 2

Fi season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Fi Seasons Season 2

Fi 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Fi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Фи, Чи, Пи» Джан наконец получает желаемое и съезжается со своей молодой возлюбленной – танцовщицей Дуру. Но чувства этой пары должны подвергнуться еще не одному испытанию. Возвращение Дениза в Стамбул становится настоящим шоком как для Дуру, так и для Джана. Неожиданная реакция девушки толкает его на рискованный и не совсем честный шаг в отношениях с ней. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Тем временем Озге полна решимости построить новую жизнь, но она сталкивается с непреодолимым препятствием. Садык готов заплатить любую цену, чтобы отомстить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Fi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
9 November 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
17 November 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 November 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
8 December 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
15 December 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 December 2017
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 January 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
2 February 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
16 February 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 March 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more