Во 2-м сезоне сериала «Фи, Чи, Пи» Джан наконец получает желаемое и съезжается со своей молодой возлюбленной – танцовщицей Дуру. Но чувства этой пары должны подвергнуться еще не одному испытанию. Возвращение Дениза в Стамбул становится настоящим шоком как для Дуру, так и для Джана. Неожиданная реакция девушки толкает его на рискованный и не совсем честный шаг в отношениях с ней. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Тем временем Озге полна решимости построить новую жизнь, но она сталкивается с непреодолимым препятствием. Садык готов заплатить любую цену, чтобы отомстить.