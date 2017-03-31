В 1-м сезоне сериала «Фи, Чи, Пи» в центре событий оказывается опытный врач-психиатр из Стамбула с мировым именем. Джан Манай живет в шикарном доме, участвует в международных конференциях и ходит на свидания с шикарными женщинами. Но все это теряет для мужчины всякий смысл, когда он знакомится с юной начинающей балериной Дуру Дурулай. Необыкновенная красота и невинность девушки поражают его в самое сердце, и он решает любым способом сделать ее своей возлюбленной. Но есть одна сложность: Дуру уже живет с другим парнем – молодым музыкантом Денизом. Опытный психиатр решает действовать в своем завоевании издалека.