В 4-м сезоне сериала «Сказочный патруль» юные волшебницы продолжают совмещать свою жизнь в реальном мире и сказочную миссию в таинственном городе под названием Мышкин. Именно туда подруги отправляются во время каникул. В это время в Мышкине полным ходом идет подготовка к Волшебному фестивалю. Сказочные герои со всего света приезжают ради одного уникального события — затмения Лиловой Луны. Во время затмения Камень-хранитель Мышкина переполняется колдовством, которое дает сказочным персонажам шанс жить в мире простых людей. Но «Сказочному патрулю» не до веселья. Девочкам предстоит провести целое расследование по делу о похищении Камня.