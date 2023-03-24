Menu
Title Сезон 4
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Skazochnyj patrul" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Сказочный патруль» юные волшебницы продолжают совмещать свою жизнь в реальном мире и сказочную миссию в таинственном городе под названием Мышкин. Именно туда подруги отправляются во время каникул. В это время в Мышкине полным ходом идет подготовка к Волшебному фестивалю. Сказочные герои со всего света приезжают ради одного уникального события — затмения Лиловой Луны. Во время затмения Камень-хранитель Мышкина переполняется колдовством, которое дает сказочным персонажам шанс жить в мире простых людей. Но «Сказочному патрулю» не до веселья. Девочкам предстоит провести целое расследование по делу о похищении Камня.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
7.5 IMDb
"Skazochnyj patrul" season 4 list of episodes. TV series release schedule
79. Сказочный фестиваль
Season 4 Episode 1
24 March 2023
80. Идеальная работа
Season 4 Episode 2
28 April 2023
81. Дело номер один
Season 4 Episode 3
24 May 2023
82. Отцы и дети
Season 4 Episode 4
23 June 2023
83. Ох, горох!
Season 4 Episode 5
26 July 2023
84. Храбрый Дракоша
Season 4 Episode 6
16 August 2023
85. Старшая сестра
Season 4 Episode 7
8 September 2023
86. Сюрприз для Вари
Season 4 Episode 8
6 October 2023
87. Лапы вверх!
Season 4 Episode 9
3 November 2023
88. Путь Хранителя
Season 4 Episode 10
1 December 2023
89. Пингвиний твист
Season 4 Episode 11
29 December 2023
90. Дело о перчатках
Season 4 Episode 12
26 January 2024
91. В гостях у гномов
Season 4 Episode 13
23 February 2024
92. Рыбный день
Season 4 Episode 14
22 March 2024
93. Любовь к искусству
Season 4 Episode 15
6 June 2024
94. Идеальный план
Season 4 Episode 16
6 June 2024
95. Квест в зазеркалье
Season 4 Episode 17
6 June 2024
96. Живая история
Season 4 Episode 18
12 July 2024
97. Длинный день
Season 4 Episode 19
9 August 2024
98. Волчий янтарь
Season 4 Episode 20
6 September 2024
99. Почётный гость
Season 4 Episode 21
4 October 2024
100. Остров ветров
Season 4 Episode 22
1 November 2024
101. Болото
Season 4 Episode 23
29 November 2024
102. Горячий приём
Season 4 Episode 24
27 December 2024
103. Очищающий огонь
Season 4 Episode 25
24 January 2025
104. Затмение лиловой луны
Season 4 Episode 26
21 February 2025
