Во 2-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются захватывающие приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, главная задача которых – сохранять баланс между фантастической и реальной жизнью в городке Мышкин. Девочки следят, чтобы сказочные герои хорошо себя вели и соблюдали правила. Однажды девочки отправляются в Сказочный мир, чтобы отыскать родителей Аленки. Там они знакомятся с еще одной девочкой по имени Алиса. Она является Хранительницей времени. В скором времени героини становятся подругами, и Алиса присоединяется к команде Сказочного патруля. Вместе их ожидает немало захватывающих приключений и удивительных встреч.