Skazochnyj patrul season 2 watch online

Skazochnyj patrul season 2 poster
Skazochnyj patrul 0+
Title Сезон 2
Season premiere 7 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Skazochnyj patrul" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются захватывающие приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, главная задача которых – сохранять баланс между фантастической и реальной жизнью в городке Мышкин. Девочки следят, чтобы сказочные герои хорошо себя вели и соблюдали правила. Однажды девочки отправляются в Сказочный мир, чтобы отыскать родителей Аленки. Там они знакомятся с еще одной девочкой по имени Алиса. Она является Хранительницей времени. В скором времени героини становятся подругами, и Алиса присоединяется к команде Сказочного патруля. Вместе их ожидает немало захватывающих приключений и удивительных встреч.

7.5 IMDb
"Skazochnyj patrul" season 2 list of episodes. TV series release schedule
27. Волшебный город
Season 2 Episode 1
7 March 2019
28. Сказочник
Season 2 Episode 2
30 March 2019
29. Волшебный мир, встречай!
Season 2 Episode 3
7 April 2019
30. Горшочек, не вари!
Season 2 Episode 4
10 May 2019
31. Волшебная ботаника
Season 2 Episode 5
24 June 2019
32. Страна саламандр
Season 2 Episode 6
12 July 2019
33. Пряничный домик
Season 2 Episode 7
2 September 2019
34. В гостях у Дракулы
Season 2 Episode 8
9 September 2019
35. Бон вояж!
Season 2 Episode 9
23 October 2019
36. Красавица и Чудовище
Season 2 Episode 10
22 November 2019
37. Хранительница Времени
Season 2 Episode 11
6 December 2019
38. Часовых дел мастерица
Season 2 Episode 12
31 January 2020
39. Доспехи богатыря
Season 2 Episode 13
14 February 2020
40. Баю-Бай, Сказочник!
Season 2 Episode 14
28 February 2020
41. Подводные гонки
Season 2 Episode 15
26 March 2020
42. Дворцовый переполох
Season 2 Episode 16
17 April 2020
43. Тайна туманного лабиринта
Season 2 Episode 17
8 May 2020
44. Новые герои
Season 2 Episode 18
9 June 2020
45. Сердце часов
Season 2 Episode 19
10 July 2020
46. Долгожданная встреча
Season 2 Episode 20
7 August 2020
47. Тайна медузы Горгоны
Season 2 Episode 21
28 August 2020
48. Незванный обед
Season 2 Episode 22
30 October 2020
49. Новый визирь
Season 2 Episode 23
6 November 2020
50. История рыцаря
Season 2 Episode 24
20 November 2020
51. Все тайное
Season 2 Episode 25
25 December 2020
52. Первый бал
Season 2 Episode 26
13 February 2021
