Skazochnyj patrul season 3 watch online

Skazochnyj patrul season 3 poster
Skazochnyj patrul

Skazochnyj patrul 0+
Title Сезон 3
Season premiere 28 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Skazochnyj patrul" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются увлекательные приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, которые объединили свои силы с Хранительницей времени Алисой. Юные чародейки одержали победу над Сирином и вернулись в городок Мышкин. Собираясь в Волшебный колледж, Алиса оказывается в реальном мире. Аленка плохо сдает вступительное испытание, но ей дают шанс проявить себя. В этом сезоне появляются наглая чародейка Любава, ее подруги Кика и Настасья. Однокурсники будут мешать работе «Сказочного патруля», а девочки при помощи своего колдовства и дружбы будут преодолевать различные испытания.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
7.5 IMDb
"Skazochnyj patrul" season 3 list of episodes. TV series release schedule
53. Турист из сказки
Season 3 Episode 1
28 February 2021
54. Экзамен
Season 3 Episode 2
2 April 2021
55. Новая староста
Season 3 Episode 3
14 May 2021
56. Очень страшное наказание
Season 3 Episode 4
4 June 2021
57. Дело о пропавшем свитке
Season 3 Episode 5
18 June 2021
58. Учитель боевых искусств
Season 3 Episode 6
30 July 2021
59. Первый матч
Season 3 Episode 7
27 August 2021
60. У истоков волшебства
Season 3 Episode 8
24 September 2021
61. Маленькие большие проблемы
Season 3 Episode 9
22 October 2021
62. Что умеют феи
Season 3 Episode 10
19 November 2021
63. Праздник с неприятностями
Season 3 Episode 11
31 December 2021
64. Королева льда
Season 3 Episode 12
28 January 2022
65. Чёрный-чёрный кот
Season 3 Episode 13
11 February 2022
66. Защитник леса
Season 3 Episode 14
22 April 2022
67. Экзамен у Звездочёта
Season 3 Episode 15
13 May 2022
68. Сплошные неприятности
Season 3 Episode 16
28 May 2022
69. Гуси-лебеди
Season 3 Episode 17
17 June 2022
70. Матч-реванш
Season 3 Episode 18
24 June 2022
71. Тёмный принц
Season 3 Episode 19
3 August 2022
72. Возвращение Волколака
Season 3 Episode 20
4 November 2022
73. Волшебный компас
Season 3 Episode 21
4 November 2022
74. Пижамная вечеринка
Season 3 Episode 22
4 November 2022
75. Космо-вечеринка
Season 3 Episode 23
7 December 2022
76. Соловьиные трели
Season 3 Episode 24
23 December 2022
77. Черный ворон
Season 3 Episode 25
3 February 2023
78. Волшебный гимн
Season 3 Episode 26
3 March 2023
