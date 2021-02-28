В 3-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются увлекательные приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, которые объединили свои силы с Хранительницей времени Алисой. Юные чародейки одержали победу над Сирином и вернулись в городок Мышкин. Собираясь в Волшебный колледж, Алиса оказывается в реальном мире. Аленка плохо сдает вступительное испытание, но ей дают шанс проявить себя. В этом сезоне появляются наглая чародейка Любава, ее подруги Кика и Настасья. Однокурсники будут мешать работе «Сказочного патруля», а девочки при помощи своего колдовства и дружбы будут преодолевать различные испытания.