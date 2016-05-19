Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skazochnyj patrul season 1 watch online

Skazochnyj patrul season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Skazochnyj patrul Seasons Season 1

Skazochnyj patrul 0+
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Skazochnyj patrul" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сказочный патруль» действие разворачивается в загадочном городке, куда отправились самые обычные, на первый взгляд, подружки. Они оказываются в сказочном музее «под открытым небом». Обитатели этого города, который наводнен волшебными персонажами, захватывающими приключениями и чудесами, считают, что это всего лишь постановка для того, чтобы привлечь туристов! Однако юные волшебницы знают, что это не так. Их задача — следить за поведением сказочных героев, оказывать им содействие и охранять мирное течение городской жизни, соблюдая баланс между сказочным и человеческим мирами.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
7.5 IMDb
Write review
"Skazochnyj patrul" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
1. Знакомство
Season 1 Episode 1
19 May 2016
2. Кошки-мышки
Season 1 Episode 2
22 July 2016
3. Танцуют все!
Season 1 Episode 3
23 September 2016
4. Как стать звездой
Season 1 Episode 4
28 November 2016
5. Загадай желание!
Season 1 Episode 5
31 December 2016
6. Всё под контролем!
Season 1 Episode 6
1 April 2017
7. Кто в теремочке живёт?
Season 1 Episode 7
22 June 2017
8. Гори - гори ясно!
Season 1 Episode 8
24 August 2017
9. Все кувырком
Season 1 Episode 9
5 October 2017
10. Большой день
Season 1 Episode 10
20 October 2017
11. У четырех нянек
Season 1 Episode 11
17 November 2017
12. Зазеркалье
Season 1 Episode 12
21 December 2017
13. Пророчество
Season 1 Episode 13
11 January 2018
14. Подарок подземелья
Season 1 Episode 14
16 February 2018
15. Королева бала
Season 1 Episode 15
17 March 2018
16. Под водой
Season 1 Episode 16
7 April 2018
17. Возвращение зайки
Season 1 Episode 17
15 April 2018
18. Волшебный лес
Season 1 Episode 18
30 April 2018
19. Бело-Снежка
Season 1 Episode 19
9 June 2018
20. Маскарад
Season 1 Episode 20
7 July 2018
21. Огненный гость
Season 1 Episode 21
10 August 2018
22. Снежная королева
Season 1 Episode 22
31 August 2018
23. Ди-джей
Season 1 Episode 23
5 October 2018
24. Лучшие друзья
Season 1 Episode 24
2 November 2018
25. Долгие сборы
Season 1 Episode 25
23 November 2018
26. Тайна Лукоморья
Season 1 Episode 26
18 January 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more