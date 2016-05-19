В 1-м сезоне сериала «Сказочный патруль» действие разворачивается в загадочном городке, куда отправились самые обычные, на первый взгляд, подружки. Они оказываются в сказочном музее «под открытым небом». Обитатели этого города, который наводнен волшебными персонажами, захватывающими приключениями и чудесами, считают, что это всего лишь постановка для того, чтобы привлечь туристов! Однако юные волшебницы знают, что это не так. Их задача — следить за поведением сказочных героев, оказывать им содействие и охранять мирное течение городской жизни, соблюдая баланс между сказочным и человеческим мирами.