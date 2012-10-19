Menu
Nikita 2010 - 2013 season 3

Nikita season 3 poster
Nikita 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Nikita" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Никита» «Подразделение» Райана Флетчера получает приказ от вышестоящего руководства – выследить и уничтожить три десятка беглых агентов по прозвищу «Грязная тридцатка», которые отказались выполнять задания и пустились в самоволку. Один из тридцатки – профессиональный шпион и убийца по имени Мартин. Сейчас он за огромные деньги сотрудничает с китайской разведкой и уничтожает агентов ЦРУ одного за другим. Никита и Майкл отправляются на его поиски, но на их пути встают международный скандал, риск потерять близкого друга и, конечно же, личные отношения. Майкл собирается сделать Никите предложение.

7.7 IMDb
"Nikita" season 3 list of episodes. TV series release schedule
3.0
Season 3 Episode 1
19 October 2012
Innocence
Season 3 Episode 2
26 October 2012
True Believer
Season 3 Episode 3
2 November 2012
Consequences
Season 3 Episode 4
9 November 2012
The Sword's Edge
Season 3 Episode 5
30 November 2012
Sideswipe
Season 3 Episode 6
7 December 2012
Intersection
Season 3 Episode 7
18 January 2013
Aftermath
Season 3 Episode 8
25 January 2013
Survival Instincts
Season 3 Episode 9
1 February 2013
Brave New World
Season 3 Episode 10
8 February 2013
Black Badge
Season 3 Episode 11
22 February 2013
With Fire
Season 3 Episode 12
1 March 2013
Reunion
Season 3 Episode 13
8 March 2013
The Life We've Chosen
Season 3 Episode 14
15 March 2013
Inevitability
Season 3 Episode 15
29 March 2013
Tipping Point
Season 3 Episode 16
5 April 2013
Masks
Season 3 Episode 17
12 April 2013
Broken Home
Season 3 Episode 18
19 April 2013
Self-Destruct
Season 3 Episode 19
26 April 2013
High-Value Target
Season 3 Episode 20
3 May 2013
Invisible Hand
Season 3 Episode 21
10 May 2013
Til Death Do Us Part
Season 3 Episode 22
17 May 2013
