В 3-м сезоне сериала «Никита» «Подразделение» Райана Флетчера получает приказ от вышестоящего руководства – выследить и уничтожить три десятка беглых агентов по прозвищу «Грязная тридцатка», которые отказались выполнять задания и пустились в самоволку. Один из тридцатки – профессиональный шпион и убийца по имени Мартин. Сейчас он за огромные деньги сотрудничает с китайской разведкой и уничтожает агентов ЦРУ одного за другим. Никита и Майкл отправляются на его поиски, но на их пути встают международный скандал, риск потерять близкого друга и, конечно же, личные отношения. Майкл собирается сделать Никите предложение.