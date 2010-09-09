Menu
Nikita 2010 - 2013 season 1

Nikita 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Nikita" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Никита» юная девушка попадает в серьезные неприятности. Никита совершает несколько опасных преступлений и буквально балансирует на грани жизни и смерти, несмотря на свой совсем малый еще возраст. От гибели ее спасает незнакомец, который представляется агентом некоего «Подразделения» – тайной службы Соединенных Штатов. Он обещает подстроить липовую казнь Никиты и скрыть ее от полицейских и мафии, если она согласиться работать на него. С этого дня жизнь девушки полнится изнуряющими тренировками. Вскоре она понимает, что из нее пытаются сделать профессионального убийцу.

7.7 IMDb
"Nikita" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pilot
Season 1 Episode 1
9 September 2010
2.0
Season 1 Episode 2
16 September 2010
Kill Jill
Season 1 Episode 3
23 September 2010
Rough Trade
Season 1 Episode 4
30 September 2010
The Guardian
Season 1 Episode 5
7 October 2010
Resistance
Season 1 Episode 6
21 October 2010
The Recruit
Season 1 Episode 7
28 October 2010
Phoenix
Season 1 Episode 8
4 November 2010
One Way
Season 1 Episode 9
11 November 2010
Dark Matter
Season 1 Episode 10
2 December 2010
All the Way
Season 1 Episode 11
9 December 2010
Free
Season 1 Episode 12
27 January 2011
Coup De Grace
Season 1 Episode 13
3 February 2011
The Next Seduction
Season 1 Episode 14
10 February 2011
Alexandra
Season 1 Episode 15
17 February 2011
Echoes
Season 1 Episode 16
24 February 2011
Covenant
Season 1 Episode 17
7 April 2011
Into the Dark
Season 1 Episode 18
14 April 2011
Girl's Best Friend
Season 1 Episode 19
21 April 2011
Glass Houses
Season 1 Episode 20
28 April 2011
Betrayals
Season 1 Episode 21
5 May 2011
Pandora
Season 1 Episode 22
12 May 2011
