В 1-м сезоне сериала «Никита» юная девушка попадает в серьезные неприятности. Никита совершает несколько опасных преступлений и буквально балансирует на грани жизни и смерти, несмотря на свой совсем малый еще возраст. От гибели ее спасает незнакомец, который представляется агентом некоего «Подразделения» – тайной службы Соединенных Штатов. Он обещает подстроить липовую казнь Никиты и скрыть ее от полицейских и мафии, если она согласиться работать на него. С этого дня жизнь девушки полнится изнуряющими тренировками. Вскоре она понимает, что из нее пытаются сделать профессионального убийцу.