В 3-м сезоне сериала «Наша Russia» учительница престижной воронежской гимназии Снежана Денисовна искренне любит свою работу. Вот только вовсе не за общение с детьми, а за деньги, которые можно тянуть из их богатеньких родителей. В это время в элитном районе Подмосковья, на Рублевке, наслаждаются жизнью два крайне избалованных бомжа – Борода и Сифон. На их помойке есть все, о чем только можно мечтать: брендовая одежда, современная техника, недопитые бутылки шикарного алкоголя и недоеденные бутерброды с красной икрой. Джамшут и Равшан продолжают ремонтировать квартиру Ксюши Собчак, но прораб по-прежнему ими недоволен.