Nasha Russia 2006 - 2011 season 3

Nasha Russia 16+
Title Сезон 3
Season premiere 13 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 49 minutes
"Nasha Russia" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Наша Russia» учительница престижной воронежской гимназии Снежана Денисовна искренне любит свою работу. Вот только вовсе не за общение с детьми, а за деньги, которые можно тянуть из их богатеньких родителей. В это время в элитном районе Подмосковья, на Рублевке, наслаждаются жизнью два крайне избалованных бомжа – Борода и Сифон. На их помойке есть все, о чем только можно мечтать: брендовая одежда, современная техника, недопитые бутылки шикарного алкоголя и недоеденные бутерброды с красной икрой. Джамшут и Равшан продолжают ремонтировать квартиру Ксюши Собчак, но прораб по-прежнему ими недоволен.

"Nasha Russia" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Серия 21
Season 3 Episode 1
13 October 2007
Серия 22
Season 3 Episode 2
20 October 2007
Серия 23
Season 3 Episode 3
27 October 2007
Серия 24
Season 3 Episode 4
3 November 2007
Серия 25
Season 3 Episode 5
10 November 2007
Серия 26
Season 3 Episode 6
17 November 2007
Серия 27
Season 3 Episode 7
24 November 2007
Серия 28
Season 3 Episode 8
1 December 2007
Серия 29
Season 3 Episode 9
8 December 2007
Серия 30
Season 3 Episode 10
15 December 2007
Серия 31
Season 3 Episode 11
22 December 2007
Серия 32
Season 3 Episode 12
31 December 2007
Серия 33
Season 3 Episode 13
12 January 2008
Серия 34
Season 3 Episode 14
19 January 2008
Серия 35
Season 3 Episode 15
26 January 2008
Серия 36
Season 3 Episode 16
2 February 2008
Серия 37
Season 3 Episode 17
9 February 2008
Серия 38
Season 3 Episode 18
19 February 2008
Серия 39
Season 3 Episode 19
23 February 2008
Серия 40
Season 3 Episode 20
1 March 2008
Серия 41
Season 3 Episode 21
8 March 2008
Серия 42
Season 3 Episode 22
15 March 2008
Серия 43
Season 3 Episode 23
22 March 2008
