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Постер к 3-му сезону сериала Наша Russia
Киноафиша Сериалы Наша Russia Сезоны Сезон 3

Nasha Russia 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 49 минут
О чем 3-й сезон сериала «Наша Russia»

В 3-м сезоне сериала «Наша Russia» учительница престижной воронежской гимназии Снежана Денисовна искренне любит свою работу. Вот только вовсе не за общение с детьми, а за деньги, которые можно тянуть из их богатеньких родителей. В это время в элитном районе Подмосковья, на Рублевке, наслаждаются жизнью два крайне избалованных бомжа – Борода и Сифон. На их помойке есть все, о чем только можно мечтать: брендовая одежда, современная техника, недопитые бутылки шикарного алкоголя и недоеденные бутерброды с красной икрой. Джамшут и Равшан продолжают ремонтировать квартиру Ксюши Собчак, но прораб по-прежнему ими недоволен.

Список серий 3-го сезона сериала «Наша Russia» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 21
Сезон 3 Серия 1
6 октября 2007
Серия 22
Сезон 3 Серия 2
13 октября 2007
Серия 23
Сезон 3 Серия 3
20 октября 2007
Серия 24
Сезон 3 Серия 4
27 октября 2007
Серия 25
Сезон 3 Серия 5
10 ноября 2007
Серия 26
Сезон 3 Серия 6
17 ноября 2007
Серия 27
Сезон 3 Серия 7
24 ноября 2007
Серия 28
Сезон 3 Серия 8
1 декабря 2007
Серия 29
Сезон 3 Серия 9
8 декабря 2007
Серия 30
Сезон 3 Серия 10
15 декабря 2007
Серия 31
Сезон 3 Серия 11
22 декабря 2007
Серия 32
Сезон 3 Серия 12
31 декабря 2007
Серия 33
Сезон 3 Серия 13
12 января 2008
Серия 34
Сезон 3 Серия 14
19 января 2008
Серия 35
Сезон 3 Серия 15
26 января 2008
Серия 36
Сезон 3 Серия 16
2 февраля 2008
Серия 37
Сезон 3 Серия 17
9 февраля 2008
Серия 38
Сезон 3 Серия 18
16 февраля 2008
Серия 39
Сезон 3 Серия 19
23 февраля 2008
Серия 40
Сезон 3 Серия 20
1 марта 2008
Серия 41
Сезон 3 Серия 21
8 марта 2008
Серия 42
Сезон 3 Серия 22
15 марта 2008
Серия 43
Сезон 3 Серия 23
22 марта 2008
График выхода всех сериалов
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