Nasha Russia 2006 - 2011 season 1

Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 4 minutes
"Nasha Russia" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наша Russia» действие разворачивается в разных городах нашей необъятной и гордой страны, в которой, впрочем, не обходится и без своих проблем. В московской новостройке не покладая рук трудятся гастарбайтеры Джамшут и Равшан, только вот результат их стараний почему-то совсем не радует «насяльника». В образцовом петербургском доме служит интеллигентный консьерж Людвиг Аристархович, который не упускает возможности насолить своим жильцам. В Таганроге простой трудяга Сергей Беляков общается с телевизором на равных. А в городке Нефтескважинске парочка депутатов пытается разделить между собой ценные ресурсы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.2 IMDb
Write review
"Nasha Russia" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 1 Episode 1
4 November 2006
Серия 02
Season 1 Episode 2
5 November 2006
Серия 03
Season 1 Episode 3
11 November 2006
Серия 04
Season 1 Episode 4
18 November 2006
Серия 05
Season 1 Episode 5
25 November 2006
Серия 06
Season 1 Episode 6
2 December 2006
Серия 07
Season 1 Episode 7
9 December 2006
Серия 08
Season 1 Episode 8
16 December 2006
TV series release schedule
