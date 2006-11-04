В 1-м сезоне сериала «Наша Russia» действие разворачивается в разных городах нашей необъятной и гордой страны, в которой, впрочем, не обходится и без своих проблем. В московской новостройке не покладая рук трудятся гастарбайтеры Джамшут и Равшан, только вот результат их стараний почему-то совсем не радует «насяльника». В образцовом петербургском доме служит интеллигентный консьерж Людвиг Аристархович, который не упускает возможности насолить своим жильцам. В Таганроге простой трудяга Сергей Беляков общается с телевизором на равных. А в городке Нефтескважинске парочка депутатов пытается разделить между собой ценные ресурсы.