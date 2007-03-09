Menu
Season premiere 9 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Наша Russia» на пензенской трассе знакомятся проститутка Эльвира и гаишник Гаврилов. Между ними моментально выстраивается полное взаимопонимание. Тем временем в Вологде страдает от голода и холода семейство уникального в своем роде инспектора ГИБДД Лаптева, который никогда не берет взятки. А в ивановском суши-баре «Белая Ива» трудится официантка Анастасия Кузнецова, мечтающая найти спутника жизни среди своих богатых клиентов. Вновь появляются и давно знакомые герои. Равшана и Джамшута переводят на новый объект. Теперь друзья-гастарбайтеры ремонтируют квартиру звезды Ксении Собчак.

"Nasha Russia" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Серия 09
Season 2 Episode 1
9 March 2007
Серия 10
Season 2 Episode 2
10 March 2007
Серия 11
Season 2 Episode 3
17 March 2007
Серия 12
Season 2 Episode 4
24 March 2007
Серия 13
Season 2 Episode 5
31 March 2007
Серия 14
Season 2 Episode 6
7 April 2007
Серия 15
Season 2 Episode 7
14 April 2007
Серия 16
Season 2 Episode 8
21 April 2007
Серия 17
Season 2 Episode 9
29 April 2007
Серия 18
Season 2 Episode 10
5 May 2007
Серия 19
Season 2 Episode 11
12 May 2007
Серия 20
Season 2 Episode 12
19 May 2007
