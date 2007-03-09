Во 2-м сезоне сериала «Наша Russia» на пензенской трассе знакомятся проститутка Эльвира и гаишник Гаврилов. Между ними моментально выстраивается полное взаимопонимание. Тем временем в Вологде страдает от голода и холода семейство уникального в своем роде инспектора ГИБДД Лаптева, который никогда не берет взятки. А в ивановском суши-баре «Белая Ива» трудится официантка Анастасия Кузнецова, мечтающая найти спутника жизни среди своих богатых клиентов. Вновь появляются и давно знакомые герои. Равшана и Джамшута переводят на новый объект. Теперь друзья-гастарбайтеры ремонтируют квартиру звезды Ксении Собчак.