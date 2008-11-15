В 4-м сезоне сериала «Наша Russia» в шоу опять появляются новые персонажи. В Пятигорске открывается телеканал «Сев-Кав TV». Ведущим новостей становится горячий кавказский мужчина Жорик Вартанов, который с чрезмерной страстью рассказывает обо всех городских событиях, успевая при этом переругиваться с оператором Рудиком. Рублевские бомжи Сифон и Борода выбиваются в люди и становятся депутатами Прониным и Мамоновым. Педагог-коррупционер Снежана Денисовна раскрывает страшную тайну своего прошлого. А нерешительные парни Славик и Димон отправляются на курорт, чтобы подцепить девчонок.