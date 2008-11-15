Menu
Nasha Russia 2006 - 2011 season 4

Nasha Russia 16+
Title Сезон 4
Season premiere 15 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 18
Runtime 6 hours 54 minutes
"Nasha Russia" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Наша Russia» в шоу опять появляются новые персонажи. В Пятигорске открывается телеканал «Сев-Кав TV». Ведущим новостей становится горячий кавказский мужчина Жорик Вартанов, который с чрезмерной страстью рассказывает обо всех городских событиях, успевая при этом переругиваться с оператором Рудиком. Рублевские бомжи Сифон и Борода выбиваются в люди и становятся депутатами Прониным и Мамоновым. Педагог-коррупционер Снежана Денисовна раскрывает страшную тайну своего прошлого. А нерешительные парни Славик и Димон отправляются на курорт, чтобы подцепить девчонок.

"Nasha Russia" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Серия 45
Season 4 Episode 1
15 November 2008
Серия 46
Season 4 Episode 2
22 November 2008
Серия 47
Season 4 Episode 3
29 November 2008
Серия 48
Season 4 Episode 4
6 December 2008
Серия 49
Season 4 Episode 5
13 December 2008
Серия 50
Season 4 Episode 6
20 December 2008
Серия 51
Season 4 Episode 7
27 December 2008
Серия 52
Season 4 Episode 8
31 December 2008
Серия 53
Season 4 Episode 9
31 December 2008
Серия 54
Season 4 Episode 10
17 January 2009
Серия 55
Season 4 Episode 11
24 January 2009
Серия 56
Season 4 Episode 12
31 January 2009
Серия 57
Season 4 Episode 13
7 February 2009
Серия 58
Season 4 Episode 14
14 February 2009
Серия 59
Season 4 Episode 15
22 February 2009
Серия 60
Season 4 Episode 16
28 February 2009
Серия 61
Season 4 Episode 17
7 March 2009
Серия 62
Season 4 Episode 18
14 March 2009
