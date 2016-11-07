Menu
Russian
Serdca za lyubov (2016), season 1

Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 40 minutes
"Serdca za lyubov" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Сердца за любовь» появятся пять разных девушек в каждом выпуске. Они умны и обаятельны, а еще ищут себе вторую половинку, дуэт с которой подчеркнет их достоинства. У каждой из них есть определенное количество очков, которые они могут потратить на то, чтобы в студии появился мужчина. Единственный нюанс заключается в том, что об игроке они знают всего лишь короткие фразы, оставленные им в анкете. Если девушки выберут его по описанию, у парня будет совсем немного времени, чтобы раскрыть себя с лучшей стороны. В студии кипят нешуточные страсти, иногда дело доходит даже до скандалов.

Выпуск 1
Season 1 Episode 1
7 November 2016
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
7 November 2016
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
8 November 2016
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
8 November 2016
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
9 November 2016
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
9 November 2016
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
10 November 2016
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
10 November 2016
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
14 November 2016
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
14 November 2016
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
15 November 2016
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
15 November 2016
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
16 November 2016
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
16 November 2016
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
17 November 2016
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
17 November 2016
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
21 November 2016
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
21 November 2016
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
22 November 2016
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
22 November 2016
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
23 November 2016
Выпуск 22
Season 1 Episode 22
23 November 2016
Выпуск 23
Season 1 Episode 23
24 November 2016
Выпуск 24
Season 1 Episode 24
24 November 2016
Выпуск 25
Season 1 Episode 25
28 November 2016
Выпуск 26
Season 1 Episode 26
28 November 2016
Выпуск 27
Season 1 Episode 27
29 November 2016
Выпуск 28
Season 1 Episode 28
29 November 2016
Выпуск 29
Season 1 Episode 29
30 November 2016
Выпуск 30
Season 1 Episode 30
30 November 2016
Выпуск 31
Season 1 Episode 31
1 December 2016
Выпуск 32
Season 1 Episode 32
1 December 2016
Выпуск 33
Season 1 Episode 33
5 December 2016
Выпуск 34
Season 1 Episode 34
5 December 2016
Выпуск 35
Season 1 Episode 35
6 December 2016
Выпуск 36
Season 1 Episode 36
6 December 2016
Выпуск 37
Season 1 Episode 37
7 December 2016
Выпуск 38
Season 1 Episode 38
7 December 2016
Выпуск 39
Season 1 Episode 39
8 December 2016
Выпуск 40
Season 1 Episode 40
8 December 2016
