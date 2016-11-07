В 1-м сезоне шоу «Сердца за любовь» появятся пять разных девушек в каждом выпуске. Они умны и обаятельны, а еще ищут себе вторую половинку, дуэт с которой подчеркнет их достоинства. У каждой из них есть определенное количество очков, которые они могут потратить на то, чтобы в студии появился мужчина. Единственный нюанс заключается в том, что об игроке они знают всего лишь короткие фразы, оставленные им в анкете. Если девушки выберут его по описанию, у парня будет совсем немного времени, чтобы раскрыть себя с лучшей стороны. В студии кипят нешуточные страсти, иногда дело доходит даже до скандалов.