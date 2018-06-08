В 3-м сезоне шоу «Сердца за любовь» правила остаются неизменными, а программа становится только интереснее. Яркие героини ищут тех, кого смогут назвать своими избранниками. У каждой из пяти девушек есть ограниченный запас баллов, которые можно потратить на знакомство с таинственным мужчиной. Об участнике известно очень мало – лишь пара фраз, которые он решил рассказать о себе. После выхода на сцену он должен постараться разжечь огонь в женских сердцах, а иначе рискует остаться без пары. Любая девушка может пойти ва-банк и отдать все свои баллы, чтобы уйти вместе с молодым человеком.