Serdca za lyubov (2016), season 3

Serdca za lyubov season 3 poster
Serdca za lyubov 16+
Title Сезон 3
Season premiere 8 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 40
Runtime 20 hours 40 minutes
"Serdca za lyubov" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Сердца за любовь» правила остаются неизменными, а программа становится только интереснее. Яркие героини ищут тех, кого смогут назвать своими избранниками. У каждой из пяти девушек есть ограниченный запас баллов, которые можно потратить на знакомство с таинственным мужчиной. Об участнике известно очень мало – лишь пара фраз, которые он решил рассказать о себе. После выхода на сцену он должен постараться разжечь огонь в женских сердцах, а иначе рискует остаться без пары. Любая девушка может пойти ва-банк и отдать все свои баллы, чтобы уйти вместе с молодым человеком.

Serdca za lyubov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 81
Season 3 Episode 1
8 June 2018
Выпуск 82
Season 3 Episode 2
8 June 2018
Выпуск 83
Season 3 Episode 3
8 June 2018
Выпуск 84
Season 3 Episode 4
8 June 2018
выпуск 85
Season 3 Episode 5
15 June 2018
Выпуск 86
Season 3 Episode 6
15 June 2018
Выпуск 87
Season 3 Episode 7
15 June 2018
Выпуск 88
Season 3 Episode 8
15 June 2018
выпуск 89
Season 3 Episode 9
23 June 2018
Выпуск 90
Season 3 Episode 10
23 June 2018
Выпуск 91
Season 3 Episode 11
29 June 2018
Выпуск 92
Season 3 Episode 12
29 June 2018
Выпуск 93
Season 3 Episode 13
29 June 2018
Выпуск 94
Season 3 Episode 14
29 June 2018
Выпуск 95
Season 3 Episode 15
6 July 2018
Выпуск 96
Season 3 Episode 16
6 July 2018
Выпуск 97
Season 3 Episode 17
6 July 2018
Выпуск 98
Season 3 Episode 18
6 July 2018
выпуск 99
Season 3 Episode 19
13 July 2018
Выпуск 100
Season 3 Episode 20
13 July 2018
Выпуск 101
Season 3 Episode 21
13 July 2018
Выпуск 102
Season 3 Episode 22
13 July 2018
Выпуск 103
Season 3 Episode 23
20 July 2018
Выпуск 104
Season 3 Episode 24
20 July 2018
Выпуск 105
Season 3 Episode 25
20 July 2018
Выпуск 106
Season 3 Episode 26
20 July 2018
Выпуск 107
Season 3 Episode 27
27 July 2018
Выпуск 108
Season 3 Episode 28
27 July 2018
Выпуск 109
Season 3 Episode 29
27 July 2018
Выпуск 110
Season 3 Episode 30
27 July 2018
Выпуск 111
Season 3 Episode 31
3 August 2018
Выпуск 112
Season 3 Episode 32
3 August 2018
Выпуск 113
Season 3 Episode 33
3 August 2018
Выпуск 114
Season 3 Episode 34
3 August 2018
Выпуск 115
Season 3 Episode 35
10 August 2018
Выпуск 116
Season 3 Episode 36
10 August 2018
Выпуск 117
Season 3 Episode 37
10 August 2018
Выпуск 118
Season 3 Episode 38
10 August 2018
Выпуск 119
Season 3 Episode 39
10 August 2018
Выпуск 120
Season 3 Episode 40
10 August 2018
TV series release schedule
